सुबह-सुबह खाली पेट जीरा का पानी पीने से क्या होता है?

Jeera Water: आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए कई तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं. कोई नींबू पानी से दिन की शुरुआत करता है, तो हल्दी का पानी, अजवाइन का पानी आदि चीजें पीता है. वहीं, कुछ लोग खाली पेट जीरा का पानी पीना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर ऐसे टिप्स देखने को मिलते हैं कि सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से वजन कम होता है (Cumin Water For Weight Loss) या जीरा का पानी पाचन को अच्छा करता है (Cumin Water For Digestion). लेकिन क्या वाकई यह सबके लिए फायदेमंद है? अगर आप भी खाली पेट जीरा का पानी पीते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर हाल ही में डाइटिशियन श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं जीरा का पानी पीने से आपकी बॉडी पर कैसा असर होता है.

कितना अच्छा है जीरा का पानी पीना?

डाइटिशियन बताती हैं, जीरा में कई अच्छे गुण होते हैं. यह एंटी-इंफ्लेमेटरी होता है यानी शरीर में सूजन को कम करता है. साथ ही यह पाचन को भी बेहतर बनाता है. जीरा पेट में गैस, ब्लोटिंग (फूलना) और एसिडिटी जैसी दिक्कतों में राहत देता है. लेकिन तमाम फायदों के बावजूद यह पानी सबसे लिए अच्छा नहीं है.

श्वेता शाह पांचाल के मुताबिक, अगर किसी को कब्ज (constipation) की समस्या है, तो जीरा पानी उनकी परेशानी और बढ़ा सकता है. दरअसल, जीरे में थोड़े सूखापन और एट्रिजेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. यह पेट की नमी को कम कर देता है और आंतों की गति को धीमा कर सकता है, जिससे मल त्याग में दिक्कत होती है. इसलिए अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो सुबह खाली पेट जीरा पानी पीना आपके लिए सही विकल्प नहीं है. इसके बजाय आप कुछ और चीजें आजमा सकते हैं, जो आंतों को नेचुरल रूप से चिकनाई देती हैं और मल त्याग में मदद करती हैं, जैसे-

आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच घी डालकर पी सकते हैं

पानी में चिया सीड्स भीगोकर खा सकते हैं

हींग में घी मिलाकर खा सकते हैं

पका हुआ पपीता या उबला हुआ सेब खा सकते हैं.

इन चीजों से पाचन सुधरता है और कब्ज की समस्या भी धीरे-धीरे कम होती है.

डाइटिशियन बताती हैं, जीरा पानी एक हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है. अगर आपका पाचन सामान्य है और आपको कब्ज नहीं है, तो जीरा पानी पेट साफ रखने और सूजन कम करने में मदद कर सकता है. लेकिन अगर आप कब्ज से परेशान रहते हैं, तो इसे पीने से बचें. जरूरी नहीं कि हर ट्रेंड आपके लिए अच्छा ही हो, किसी भी नई चीज की शुरुआत करने से पहले अपनी सेहत और शरीर की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

