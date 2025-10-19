सुबह की अच्छी शुरुआत और ताजगी के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रिचार्ज हो जाएगा माइंड

Morning Health Tips: पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी होना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में अगर सुबह-सुबह ही मूड खराब जो जाए तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता. कभी-कभी सुबह उठने के बाद शरीर में थकान, आलस जैसा महसूस होता है जिससे दिन भी थकावट और काम में भी मन नहीं लगता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड पूरी तरह से रिचार्ज रहे और दिन भर एकदम ताजा महसूस करें तो आपको हम कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं. इससे आपके दिन की शुरुआत भी काफी अच्छी होगी.

1. अच्छी नींद बेहद जरूरी

सुबह की अच्छी शुरुआत एक रात पहले से ही हो जाती है. ऐसे में आपको रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी होगी. इससे दिमाग और बॉडी एकदम रिचार्ज होता है. इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो फुली फ्रेश महसूस करेंगे. इसके लिए आपको रोजाना सोने और जगने का टाइम फिक्स करना होगा. आजकल के डिजिटल दौर में अधकतर लोग पूरी रात फोन-लैपटॉप के साथ ही बिजी रहे हैं जिससे बॉडी पर बुरा असर पड़ता है.

सुबह उठकर सबसे पहले आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना होगा. दरअसल, रातभर सोने से शरीर डिहाईड्रेट हो जाता है, इसलिए सुबह उठकर पानी जरूर पीना चाहिए. साथ ही इससे माइंड फ्रेश और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है. इसके अलावा अगर आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी पिएंगे तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा.

पूरे दिन पॉजिटिव महसूस करने के लिए सुबह-सुबह मेडिटेशन बहुत जरूरी मानी जाती है. इससे काम करने में ध्यान रहता है और मानसिक शांति भी बनी रहती हैं. अधिकतर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं. इससे आंखों और मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है.

सुबह की ताजगी और खुद को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करना काफी जरूरी माना जाता है. ऐसा करने से पूरे दिन बॉडी में एनर्जी बनी रहती है.

सुबह-सुबह आपको तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से एकदम बचना चाहिए. इससे आपके पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है. ऐसे में आप सुबह-सुबह अपनी डाइट में हेल्दी खाना जरूर शामिल करें. आप ओट्स, दलिया, फ्रूट्स जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.