5 Instant Glow Face Packs: त्योहारों पर घरों की साफ-सफाई, भाग-दौड़ के कारण चेहरे काफी थका सा लगने लगता है और स्किन भी बेजान सी हो जाती है. ऐसी परिस्थिति में आप घर पर ही रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल कर ग्लोइंग फेस पा सकते हैं.

दिवाली पर पाना है चांद सा नुरानी चेहरा? ट्राई करें ये 5 होममेड फेस पैक, स्किन करेगी ग्लो!
ग्लोइंग फेस

Facepack for Instant Glow: दिवाली के त्योहार पर हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे और हम खूबसूरत दिखें. हालांकि, त्योहारों पर घरों की साफ-सफाई, भाग-दौड़ के कारण चेहरे काफी थका सा लगने लगता है और स्किन भी बेजान सी हो जाती है. ऐसे में कई लोग ग्लोइंग स्किन पाने के लिए त्योहार पर ब्यूटी पार्लर जाने का सोचते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता है. ऐसी परिस्थिति में आप घर पर ही रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल कर ग्लोइंग फेस पा सकते हैं. आप हम आपको होम मेड फेसपैक बताने जा रहे हैं जिससे आप दिवाली पर इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं और आपकी त्वचा एकदम निखर जाएगी.

1. दही, हल्दी और बेसन

दिवाली पर चांद सा नुरानी चेहरा पाने के लिए आप दही, हल्दी और बेसन का फेस पैक लगा सकते हैं. इसके लिए आप इन तीनों को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और अपने फेस पर लगा लें. इसके 10 से 15 मिनट बाद आप मसाज करते हुए फेस वॉश कर लें. इससे चेहरा चमक उठता है और स्किन भी हाइड्रेट हो जाती है. आप इस फेसपैक के बाद मॉइश्चराइर का भी इस्तेमाल जरूर करें.

2. दही और मुल्तानी मिट्टी

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप दही और मुल्तानी मिट्टी का यूज करें. इसके लिए आप दो चम्मच दही में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को मसाज करते हुए अपने फेस पर लगाएं. 10 मिनट जब फेस सूख जाए तो ठंडे पाने से अच्छे से वॉश कर लें. इससे स्किन साफ होती है और ग्लो करती है.

3. टमाटर का फेस पैक

अगर आपको भी दिवाली पर इंस्टेंट ग्लो पाना है तो आप किचन में रखे टमाटर का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप टमाटर को दो हिस्सों में काट लें और एक हिस्से पर चीनी लगाकर अपने फेस पर रगड़ें. इसको 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर चेहरे को धो लें. इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिल सकता है.

इस फेसपैक के लिए आप कॉफी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को फेस पर कम से कम 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ दें और फिर धो लें. इससे चेहरे पर चमक आ सकती है.

इसके लिए आपको पपीते को पीसना होगा और उसके साथ शहद-दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा. अब इस पेस्ट को कम से कम चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं और फिर धोकर हटा दें. इससे चेहरे के दाग धब्बे कम होते हैं और फेस भी दमक उठता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

