Eyecare Tips and Tricks: प्रदूषण के बाद आंखों में होने लगी दिक्कतें? घर पर ही रोजाना अपनाएं ये 5 टिप्स और ट्रिक्स, इंफेक्शन से बचेंगे रहेंगे आप

How to protect eyes from pollution: हवा में मौजूद गंदगी, धूल और धूआं आंखों में जलन, खुजली, लालिमा और पानी आने जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकता है. इसके कारण इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है.

आंखों के लिए टिप्स और ट्रिक्स

Eyecare Tips and Tricks: दिवाली के बाद दिल्ली-NCR जैसी कई जगहों पर काफी ज्यादा प्रदूषण (air pollution) बढ़ गया है. इससे हमारे फेफड़े तो प्रभावित होते ही हैं साथ में इसका बूरा प्रभाव हमारी आंखों पर भी पड़ता है. हवा में मौजूद गंदगी, धूल और धूआं आंखों में जलन, खुजली, लालिमा और पानी आने जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकता है. इसके कारण इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है. अगर समय रहते हुए सही कदम नहीं उठाया जाए को आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी आंखों का बचाव कर सकते हैं. साथ ही इससे इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा. 

1. चश्मा पहनें

आंखों के बचाव के लिए सनग्लासेस या गॉगल्स पहनना काफी प्रभावी तरीका माना जाता है. इससे आंख गंदगी, धूल, धूंए और हानिकारक किरणों से बची रहती है. ऐसे प्रदूषण वाले माहौल में आप घर से बाहर चश्मा पहनकर जरूर निकलें. 

2. आंखों की सफाई है जरूरी

एयर पॉल्यूशन के समय आंखों की सफाई करना बहुत जरूरी होता है. अक्सर जब हम बाहर रहते हैं तो आंख धूल-धूंए के कॉन्टेक्ट में आती है. ऐसे में आप रोज, दिन में 2 से 3 बार आंखों को पानी से जरूर धोएं. इससे आंखों में जमी गंदगी साफ हो जाएगी.

3. आई ड्रॉप्स का करें इस्तेमाल

प्रदूषण के समय आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आप आईड्रॉप्स का जरूर इस्तेमाल करें. ध्यान रहे कि आप कोई भी आईड्रॉप खरीदने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. गलत आईड्रॉप का प्रयोग काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है.

4. पानी पीने की आदत

अधिकतर लोग अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में पानी पीना ही भूल जाते हैं. इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पॉल्यूशन में आंखों की नमी मेनटेन करने के लिए आप नियमित रूप से पानी का सेवन जरूर करते रहें. 

5. एयर प्यूरीफायर

घर की हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर जरूर लगाएं. इससे आपके घर की हवा साफ और सुरक्षित रहेगी. 

प्रदूषण से होने वाली आंखों की समस्याएं

वायू प्रदूषण में आमतौर पर आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसमें सबसे आम समस्याएं हैं

  • आंखों में जलन
  • लालिमा और सूजन
  • आंखों में पानी आना
  • आंखों में भारीपन
  • धुंधला दिखाई देना
  • बार-बार आंखो में खुजली

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है. 

