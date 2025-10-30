Kalonji Benefits: कलौंजी हमारे खाने के स्वाद और फ्लेवर को बढ़ाने का काम करती है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल अचार बनाने में या फिर कुछ खास तरह के पकवानों में किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटे से बीज शरीर की कई बड़ी समस्याओं को दूर करने का दम रखते हैं. इसके लिए कलौंजी का सही तरीके से सेवन करना बहुत जरूरी माना जाता है. इसी कड़ी में प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने रोजाना कलौंजी खाने के फायदे और तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं आप कलौंजी का किस तरह से सेवन कर सकते हैं.

पौषक तत्वों से भरपूर कलौंजी

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि कलौंजी में थाइमोक्विनोन (Thymoquinone) नाम का कंपाउड पाया जाता है. ये एक एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है जो शरीर की सूजन को कम करने में काफी मददगार साबित होता है. इसके अलावा कलौंजी में विटामिन बी1, बी3, सी, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-6 जैसी जरूरू पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं.

कलौंजी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रोपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. कील-मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए इसका सेवन करना लाभदायक होता है. स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप मौसंबी के जूस के साथ आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला लें. इस लोशन को सुबह-शाम अपने फेस पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें. इससे आपको एक हफ्ते में ही असर देखने को मिल जाएगा. साथ ही आपको फेस के दाग-धब्बों से भी राहत मिल जाएगी.

शुगर रोगियों के लिए कलौंजी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो कलौंजी का इस्तेमाल आपको निश्चित रूप से करना चाहिए. इसके लिए आप ब्लैक टी के अंदर कलौंजी का तेल मिला लें और रोजाना सुबह खाली पेट पी लें. दरअसल, कलौंजी के अंदर एंटी-डायबेटिक गुण होते हैं जो बॉडी के अंदर इंसुलिन के एक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है.

अपनी मेमोरी यानी याददाशत को तेज करने के लिए आप कलौंजी का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच कलौंजी के पाउडर के साथ एक चम्मच शहद मिला लें. अब इस पेस्ट को रोजाना चाटें और फिर पानी या दूध पी लें. मेमोरी बूस्ट करने के लिए ये नुस्खा काफी कारगर साबित हो सकता है.

अगर आपको सिरदर्द की समस्या आमतौर पर रहती है तो आपके लिए कलौंजी लाभदायक हो सकती है. इसके लिए आप कलौंजी के तेल की मालिश अपने माथे पर करें. ऐसा करने से आपको सिरदर्द से इंस्टेंट रिलीफ दिखने लगेगा.

वजन कम करने के लिए कलौंजी बेहद मददगार साबित होती है. वेट लॉस के लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसमें 1 चम्मच शहद के साथ आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर मिला लें. अब इस पानी को आप रोज पिएं, आपको जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा.

आप 1 चम्मच कलौंजी के बीज लें और मोटा-मोटा कूट लें. इसके बाद इसे आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए. इसके अलावा आप दिन की शुरुआत 1 चम्मच कलौंजी के बीज और 1 चम्मच शहद को मिलाकर खाने से भी कर सकते हैं. डॉक्टर सलीम बताते हैं कि जेनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कलौंजी का इस तरह सेवन करना बहुत लाभदायक साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.