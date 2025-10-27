विज्ञापन

बैठे-बैठे कमर पर निकल आया है कूबड़? Fitness Expert ने बताए झुके हुए कंधों को ठीक करने के 3 आसान तरीके, सुधर जाएगा पोस्चर

How to improve Poor Posture: फिटनेस एक्सपर्ट पिएट रिमोंदिनी ने तीन आसान तरीके बताए हैं, जो आपके झुके हुए कंधों और खराब पोस्चर को ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
बैठे-बैठे कमर पर निकल आया है कूबड़? Fitness Expert ने बताए झुके हुए कंधों को ठीक करने के 3 आसान तरीके, सुधर जाएगा पोस्चर
कैसे ठीक करें पोस्चर?

How to improve Poor Posture: आजकल ज्यादातर लोग घंटों तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं. इसका असर सीधे हमारे बॉडी पोस्चर पर पड़ता है. 8-9 घंटे एक ही जगह बैठे रहने से धीरे-धीरे पीठ झुकने लगती है, कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं और कमर पर हल्का कूबड़ सा दिखने लगता है. यही खराब पोस्चर (Poor Posture) न केवल आपकी पर्सनालिटी पर खराब असर डालता है, बल्कि इससे पीठ में दर्द या अकड़न की परेशानी भी बढ़ जाती है. अब, अगर आप भी इन दिक्कतों से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर फिटनेस एक्सपर्ट पिएट रिमोंदिनी (Piet Rimondini) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने तीन आसान तरीके बताए हैं, जो आपके झुके हुए कंधों और खराब पोस्चर को ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रात में लगातार खांसी आने पर क्या करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए गले में दर्द और दुखन से निजात पाने के तरीके

कैसे ठीक करें पोस्चर?

छाती की मांसपेशियों का स्ट्रेस कम करें
  
पिएट बताते हैं कि खराब पोस्चर की सबसे बड़ी वजह हमारी 'टाइट चेस्ट मसल्स' हैं. जब छाती की मांसपेशियां ज्यादा सख्त हो जाती हैं, तो वे कंधों को नीचे और आगे की ओर खींच लेती हैं, जिससे शरीर झुका हुआ दिखाई देता है. इसे सुधारने के लिए आपको रोज कुछ मिनट 'चेस्ट रिलीज एक्सरसाइज' करनी चाहिए. इसके लिए आप दीवार के सहारे हाथ रखकर हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं. इसे 3 सेट में 10-10 बार करें. इससे कंधे रिलैक्स होंगे और शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा दिखने लगेगा.

'डोनाल्ड डक बट' को करें सही
  
अक्सर लोग चलते या बैठते समय कमर को ज्यादा बाहर की ओर निकाल लेते हैं, जिसे 'डोनाल्ड डक बट' कहा जाता है. यह भी खराब पोस्चर का एक बड़ा कारण है. पिएट बताते हैं कि इसे ठीक करने के लिए एक घुटने के बल बैठें और दूसरे पैर को थोड़ा आगे की ओर रखें, फिर शरीर को हल्का आगे की ओर झुकाएं और हाथ को हवा में उठाकर साइड की ओर स्ट्रेच करें. इससे कमर की मांसपेशियों का संतुलन सुधरेगा और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी. नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने से पीठ की जकड़न भी कम होती है.

गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग करें  

आजकल 'डूम-स्क्रॉलिंग' यानी लगातार मोबाइल देखने की आदत ने हमारी गर्दन को भी आगे की ओर झुका दिया है. पिएट बताते हैं कि इसे सुधारने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे गर्दन पर रखें, फिर धीरे से सिर को भी पीछे खींचें और कुछ देर तक इसी पोजीशन में रुकें. ऐसा करते समय गहरी सांस लें. यह एक्सरसाइज गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रेच करती है और सिर को सही पोजीशन में लाती है.

पिएट रिमोंदिनी का कहना है कि अच्छा पोस्चर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है. अगर आप रोज कुछ मिनट इन तीन आसान एक्सरसाइज को करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी पीठ सीधी और बॉडी पोस्चर सही दिखने लगेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Poor Posture, Fitness, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com