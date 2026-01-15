ज्यादा जीती हैं वो महिलाएं जो करती हैं ज्यादा शॉपिंग, हम नहीं रिसर्च का है यह दावा

What Is Retail Therapy: क्या आपको भी शॉपिंग करना पसंद है और मन उदास होते ही कुछ नया खरीदने का मन करता है, तो ये खबर आपके लिए खास है. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग नियमित तौर पर शॉपिंग करते हैं, वो दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है. खास तौर पर महिलाओं पर की गई इस स्टडी में बताया गया है कि हफ्ते में एक बार अपने लिए कुछ नया खरीदने से मूड बेहतर होता है और जिंदगी को लेकर पॉजिटिव सोच बनती है. यही वजह है कि शॉपिंग को अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि रिटेल थेरेपी के तौर पर देखा जा रहा है. इसमें इंसान को थोड़ी देर के लिए टेंशन से राहत मिलती है और मन हल्का महसूस करता है.

रिटेल थेरेपी क्या है (What Is Retail Therapy)

रिटेल थेरेपी का मतलब है शॉपिंग के जरिए खुद को खुश रखना. जब कोई इंसान अपने लिए कुछ पसंद की चीज खरीदता है, तो उसे अंदर से खुशी महसूस होती है. ये खुशी दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से होती है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है. कपड़े, फुटवियर या छोटी सी एसेसरीज भी इंसान के मूड को बदल सकती है.

शॉपिंग से क्यों कम होता है स्ट्रेस (How Shopping Reduces Stress)

शॉपिंग करने से इंसान का ध्यान रोजमर्रा की परेशानियों से हटता है. जब महिलाएं अपने लिए कुछ नया चुनती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखती हैं. ये भावना आत्मविश्वास बढ़ाती है और नेगेटिव सोच को कम करती है. इसी वजह से शॉपिंग को मेंटल रिलैक्सेशन से भी जोड़ा जाता है.

Photo Credit: Freepik

रिसर्च में क्या सामने आया (What Research Says)

महिलाओं पर की गई रिसर्च में बताया गया कि जो महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार शॉपिंग करती हैं, उनका स्ट्रेस लेवल दूसरों की तुलना में कम होता है. साथ ही वो ज्यादा एक्टिव और खुश नजर आती हैं. रिसर्च के मुताबिक खुद पर ध्यान देना और अपनी पसंद की चीजें खरीदना मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है.

बैलेंस में शॉपिंग है फायदेमंद (Balanced Shopping Is Important)

ये जरूरी है कि शॉपिंग बैलेंस और समझदारी के साथ की जाए. अगर बजट में रहकर शॉपिंग की जाए, तो ये फिजूलखर्ची नहीं बल्कि सेल्फ केयर का तरीका बन सकती है. कभी उदासी, तनाव या आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, तो खुद को छोटा सा गिफ्ट देना बुरा नहीं है.

महिलाओं के लिए क्यों खास है शॉपिंग (Why Shopping Matters For Women)

अक्सर महिलाओं की शॉपिंग की आदत को लेकर मजाक बनाया जाता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये आदत उनके लिए फायदेमंद हो सकती है. शॉपिंग से न सिर्फ मन को सुकून मिलता है, बल्कि लाइफ को लेकर पॉजिटिव नजरिया भी बनता है.