सर्दियों में कैसे बढ़ाएं आईब्रो की ग्रोथ? आजमा लें ये 5 देसी नुस्खे, पतली Eyebrows हो जाएंगी मोटी और घनी

Eyebrow ko ghana kaise kare: बालों के झड़ने और पतले होने की समस्या आजकल सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है. इसके मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, तनाव आदि बताए जाते हैं. लेकिन अब बालों की समस्या केवल स्कैल्प या सिर की नहीं बल्की आईब्रो की भी हैं. हर महिला की चाह होती है कि उसकी आईब्रो मोटी और घनी हो, ऐसी आईब्रो पूरे लुक में चार-चांद लगा देती हैं. लेकिन बाल झड़ने के कारण भौंहें पतली हो जाती हैं और देखने में भी कभी-कभी अच्छी नहीं लगती हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 5 घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाने से आप सर्दियों में पतली आईब्रो को मोटा कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

1. अरंडी का तेल

भौहों को मोटा करने के लिए आप अरंडी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें पाए जाने वाले ओमेगा-9 फैटी एसिड और प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और झड़ने से रोकते हैं. इस नुस्खे के लिए आप रात को सोने से पहले हल्के हाथों से इस तेल से मालिश करें और सुबह उठकर धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी आईब्रो मोटी हो जाएंगी.

2. नारियल तेल

आईब्रो को घना और मोटा करने के लिए नारियल तेल का प्रयोग सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है. बता दें कि इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो भौहों को पौषण देने का काम करते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले रुई पर नारियल तेल लेकर आईब्रो पर मालिश करें. इससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और आईब्रो शाइनी भी होंगी.

3. प्याज का रस

आपके घर में रखी प्याज आईब्रो को घना बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं. इसके लिए आप ताजा प्याज का रस निकाल लें और फिर अपनी आईब्रो पर लगाएं. इसके आधे घंटे बाद फेसवॉश से चेहरा साफ कर लें. बता दें कि इसमें सल्फर होता है जो बालों को मजबूत और बढ़ाने में मदद करता है.

4. विटामिन ई कैप्सूल

विटामिन ई बालों को झड़ने से रोकता है और हेयर ग्रोथ में मदद करता है. इसके लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल को काटकर उसके अंदर का जेल निकाल लें और फिर 5 मिनट तक आईब्रो पर हल्के हाथों से मसाज करें. ये नुस्खा आप रात को सोने से पहले आजमा सकते हैं. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा.

5. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल बालों को हाईड्रेट करने में काफी ज्यादा मददगार होता है. साथ ही इसमें ऐसे कई एंजाइम्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो बालों को मजबूत करने में मदद करते हैं. इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल को अपनी आईब्रो पर लगाएं और छोड़ दें. कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखना शुरू हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.