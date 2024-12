बॉडी को खूबसूरत और टोंड बनाने के लिए घर पर 5 मिनट करें ये एक्सरसाइज, हफ्तों में ही दिख जाएगा कमाल

Toned arms exercise : हर कोई अपने बॉडी को एक परफेक्ट शेप (exercise for perfect body) में रखना चाहता है. ऐसे में अगर शरीर की बनावट खराब होने लगे तो फिर टेंशन होना लाजिमी है. ऐसे में बॉडी को परफेक्ट शेप देने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. इसमें सबसे कारागर है एक्सरसाइज, जो कम समय में ज्यादा इफेक्ट दे सकती है. आज हम आपको ऐसी ही 5 मिनट (5 minute exercise for tones arms) वाली एक्सरसाइज (easy exercise for toned body) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपके आर्म्स की चर्बी (how to reduce arms fat) तो कम होगी ही, साथ ही बॉडी का शेप भी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा.

बाइसेप कर्ल - Bicep Curls

दोनों हाथों में डम्बल या पानी की बोतल पकड़ें. हाथों को सीधा नीचे रखें और फिर अपने कंधे तक उठाएं. धीरे-धीरे नीचे लाएं.यह बाइसेप्स को टोन करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है. इसको आपको 2-3 सेट करना चाहिए.

2. ट्राइसेप डिप्स - Tricep Dips

एक स्टूल या बेंच पर बैठें और हाथों को उसकी किनारे पर रखें. फिर पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें और धीरे-धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाएं. फिर अपने हाथों के बल से शरीर को ऊपर की ओर उठाएं. यह एक्सरसाइज ट्राइसेप्स को टोन करती है. इसे भी आप 2 सेट कर सकती हैं 10 से 12 रैप्स.

3. आर्म सर्कल्स - Arm Circles

सबसे पहले दोनों हाथों को सीधे साइड में फैलाएं. फिर छोटे सर्कल्स बनाते हुए हाथों को घुमाएं. 30 सेकंड के बाद दिशा बदलें और फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं. यह एक्सरसाइज आर्म्स के पूरे हिस्से को टोन करती है और मजबूती देती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.