बाथरूम में रखी गंदी प्लास्टिक बाल्टी को कैसे साफ करें, ये 5 रुपये की चीज कर देगी बिल्कुल नई जैसी, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Plastic Ki Gandi Balti Kaise Saaf Kare: आपका बाथरूम चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, अगर बाल्टी, मग या स्टूल पीले या गंदे दिखते हैं, तो पूरा बाथरूम गंदा लगता है. अक्सर हम बाथरूम की टाइलों और फर्श की सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बाल्टी और मग को नजरअंदाज कर देते हैं. जो धीरे-धीरे पानी की परत, साबुन का मैल और गंदगी मिलकर बाल्टी को पीला कर देते हैं. ऐसे में बाल्टी या मग पर लगे ये दाग न सिर्फ देखने में भद्दे लगते हैं, बल्कि अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए, तो ये स्थायी दाग बन सकते हैं, जिन्हें हटाना और भी मुश्किल हो जाता है. अगर, आप भी अपने बाथरूम में रखी बाल्टी और मग की सफाई करना चाहते हैं, कुछ आसान घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं, जो पुरानी, ​​पीली बाल्टी को कुछ ही मिनटों में नए जैसे चमका देंगे.

नींबू और इनो

एक बाल्टी में इनो का एक पैकेट डालें, उसमें एक नींबू का रस निचोड़ें और थोड़ा सा डिटर्जेंट या लिक्विड सोप मिलाएं. इस मिश्रण को ब्रश से बाल्टी या मग पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें. इससे बाल्टी पर लगे पुराने दाग गायब हो जाएंगे और वह बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी है.

बाथरूम क्लीनर हर घर में एक आम चीज है. इन क्लीनर का इस्तेमाल न सिर्फ टाइल्स और फर्श के लिए, बल्कि बाल्टियों और मग के लिए भी किया जा सकता है. गंदे बाल्टी या स्टूल पर क्लीनर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. ब्रश या स्क्रबर से रगड़ें और धो लें. बाल्टी की चमक देखकर आप दंग रह जाएंगे.

गंदी बाल्टियों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है. आधा कप सिरका और दो बड़े चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे बाल्टी, मग या स्टूल पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर स्क्रबर से रगड़कर पानी से धो लें. इससे दाग-धब्बे के साथ-साथ दुर्गंध भी दूर हो जाती है.

