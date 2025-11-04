Kitchen Cleaning Tips: गैस बर्नर गंदा हो या जाम, बस 5 मिनट में हो जाएगा साफ, नया जैसा चमक उठेगा बर्नर

Gas Burner Clean Tips: गैस बर्नर के छोटे-छोटे छेद अक्सर तेल, मसालों और कचरे से भर जाते हैं. इससे गैस ठीक से नहीं जलती, लौ धीमी हो जाती है और खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है. इसके अलावा गैस की भी बर्बादी अधिक होती है. ऐसे में अगर आपकी गैस का बर्नर गंदा हो गया है और उसे साफ करने में मुश्किल हो रही है, तो YouTuber Raksha Kitchen द्वारा शेयर किए गए इस आसान घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं. यह टिप्स बर्नर को कुछ ही मिनटों में चमकदार और कुशल बना सकते हैं.

गैस का बर्नर साफ करने के लिए सामग्री

2 गिलास गर्म पानी

नींबू का रस या 1 बड़ा चम्मच सिरका

एंटासिड पाउडर या ईनो पाउडर

गैस का बर्नर साफ करने के लिए एक कटोरे में दो गिलास गर्म पानी डालें. पानी इतना होना चाहिए कि बर्नर उसमें डूब जाए, अब इस मिश्रण में नींबू का रस या सफेद सिरका मिलाएं, क्योंकि नींबू और सिरका सिरका चिकनाई को कम करने में मदद करता है. गंदे गैस बर्नर को इस घोल में भिगोएं. फिर उस पर सारा ईनो पाउडर छिड़क दें और इसे 5 मिनट के लिए रख दें. 5 मिनट बाद बर्नर को बाहर निकाल लें और मुलायम ब्रश से रगड़ें. ऐसा करने से आप देखेंगे कि बर्नर की गंदगी अपने आप निकलने लगेगी.

इस पाउडर में मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट (जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं) और साइट्रिक एसिड होता है. नींबू के रस या सिरके और गर्म पानी के साथ मिलाने पर यह तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. यह गैस को साफ करने में अहम भूमिका निभाता है.

