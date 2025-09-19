बच्चे को सुलाते हुए जरूर करें ये एक काम, Parenting Expert ने बताया खूब समझदार बनेगा आपका लाडला

Parenting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब समझदार और खुशहाल बने. इसके लिए वे बच्चे की पढ़ाई से लेकर खेल, खानपान और उसके लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देते हैं. ऐसा करना जरूरी भी है. हालांकि, इन सब से अलग कुछ अन्य छोटी-छोटी आदतें भी आपके बेहद काम आ सकती हैं. खासकर बच्चे की बेहतर ग्रोथ के लिए आप उसके साथ एक अनोखा तरीका आजमा सकते हैं. ये तरीका पेरेंटिंग एक्सपर्ट विभा शर्मा ने शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में पेरेंटिंग एक्सपर्ट विभा बताती हैं, आप एक खास ट्रिक आजमाकर अपने बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, साथ ही उसकी ब्रेन ग्रोथ को और बेहतर कर सकते हैं.

एक्सपर्ट के अनुसार, बच्चे के सोने का समय उसकी ग्रोथ और दिमागी विकास के लिए बहुत अहम होता है. जब बच्चा गहरी नींद में होता है, तो उसका सबकॉन्शस माइंड एक्टिव रहता है. इस समय अगर आप बच्चे को पॉजीटिव बातें सुनाते हैं, तो वे सीधे उसके दिमाग पर असर करती हैं. इसके लिए-

जब बच्चा सो जाए तो उसके सिर को धीरे-धीरे सहलाएं. इसके बाद बच्चे के कान में धीरे-धीरे सकारात्मक बातें कहें. जैसे-

मेरा बच्चा हेल्दी और हैप्पी है.

मेरा बच्चा समझदार है.

मेरा बच्चा जिद नहीं करता.

मेरा बच्चा दयालु है और सबकी मदद करता है.

मेरा बच्चा हर अच्छा काम करने के लिए आगे रहता है.

विभा शर्मा कहती हैं, पॉजीटिव बातें सुनकर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो मानसिक रूप से मजबूत होता है और दूसरों के लिए उसका व्यवहार भी अच्छा है. ये छोटे-छोटे बातें बच्चों की सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालती हैं.

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी माइंडसेट के साथ बड़ा हो, तो यह छोटा सा स्टेप रोजाना अपनाएं. बच्चे के सोते समय पॉजीटिव बातें कहना न सिर्फ उसकी ग्रोथ बल्कि आपके और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी और मजबूत बनाएगा.

