इंफ्लुएंसर ने घटाया 70 किलो वजन, बताई अपनी सुबह की 4 आदतें, वेट लॉस के लिए आप भी कर लें फॉलो

Weight Loss Morning Routine: आजकल लोगों में वजन बढ़ने की समस्या काफी बढ़ती जा रही है. इसके लिए कई लोग हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, तो कुछ अपनी डाइट में बदलाव कर देते हैं. लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा, कुछ लोग लगातार प्रयास नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ खास असर नहीं हो पाता है. अअगर आप भी वजन घटाने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि अपने सुबह के रूटीन में बदलाव करना भी जरूरी है. इसी बारे में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर केट डेनियल, जिन्होंने 2 साल में 70 किलो वजन घटाया, ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे सुबह की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव आपके वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हैं. आइए जानते हैं इन 4 आदतों के बारे में...

1. कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप न करें

वेट लॉस के लिए कई लोग अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. केट के अनुसार नाश्ता छोड़ने से कैलोरी कम नहीं होती, बल्कि इससे दिन में ज्यादा स्नैकिंग और ओवरईटिंग की आदत पड़ जाती है. अगर आप सुबह कुछ जल्दी, प्रोटीन से भरपूर खा लेंगे, तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी और भूख भी कम लगेगी.

केट डेनियल के मुताबिक वजन घटाने के लिए पूरा हैवी वर्कआउट करना जरूरी नहीं है. आप थोड़ी देर वॉकिंग, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. सुबह हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर मन शांत रहता है.

वेट लॉस के लिए सुबह उठकर चाय-कॉफी या नाश्ते से पहले एक गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है. इसके अलावा पानी पीने से भूख कम लगती है और पाचन सही रहता है.

केट के अनुसार बड़े और मुश्किल रिजल्ट के पीछे भागने की जगह, एक छोटा सा रिजल्ट हासिल करने का संकल्प लें. जब आप किसी आसान काम को पूरा करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे-धीरे सोचने का तरीका बदलता है. ऐसे में हार मानने की जगह कोशिश करने की आदत बनने लगती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.