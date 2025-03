Viral Use Of Washing Machine: वाशिंग मशीन एक ऐसी चीज है जिसने इंसानों का काम आधा कर दिया है, नहीं तो हाथ से कपड़े धोने (Washing Clothes In Machine) में घंटों समय बर्बाद होता था और यह ढंग से धुलते और सुखते भी नहीं थे. वाशिंग मशीन में कपड़े आसानी से धूल भी जाते है और सूख भी जाते हैं. लेकिन यह कहना गलत होगा की वाशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े ही धुलते हैं, क्योंकि कई और ऐसी चीजें हैं, जो आप वाशिंग मशीन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं उन्हीं में से एक है गेहूं को धोना (Washing Machine Me Gehu Dalne Se Kya Hoga) और सुखाना. जी हां, सोशल मीडिया पर एक हैक तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप वाशिंग मशीन में गेहूं (Washing Machine Istemal Karne Ke Tarike) डालकर इसे धोकर अच्छे से सुखा भी सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं यह वायरल हैक.

वाशिंग मशीन में गेहूं डालने की हैक (Hack To Put Wheat In Washing Machine)

इंस्टाग्राम पर altu.faltu नाम से बने पेज पर वाशिंग मशीन की एक वायरल हैक शेयर की गई है.

इसमें बताया गया है कि कैसे आप गेहूं को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा सकते हैं.

अक्सर जब हम बाजार से गेहूं खरीद कर लेकर आते है, तो ये बहुत गंदे होते है.

ऐसे में इसे धोना, सुखाना टफ टास्क हो सकता है.

वाशिंग मशीन की मदद से आप इसमें पानी डालकर पहले इसे अच्छे से धो लें और फिर एक कपड़े में गेहूं बांधकर इसे स्पिनर में डालकर इसका सारा पानी निचोड़ लें.

आप देखेंगे कि गेहूं का एक-एक दाना अच्छी तरह से सूख जाएगा.

सोशल मीडिया पर गेहूं को सुखाने की यह हैक तेजी से वायरल हो रही है और 3 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

यूजर्स भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, एक ने लिखा मैं शूज सुखाने के लिए स्पिनर का इस्तेमाल करता हूं.

तो एक ने लिखा कि मैं पराठे बनाने के लिए गोभी और मूली को वॉशिंग मशीन में स्पिन कर लेती हूं.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि अरे वाशिंग मशीन का प्रोड्यूसर मर जाएगा यह देखकर.

आप भी आजमाएं ये ट्रिक (How To Clean Wheat In Washing Machine)

अगर आप भी गेहूं को धो कर अच्छी तरह से सुखाना चाहते हैं, लेकिन घर पर धूप आने की समस्या है, तो ये हैक ट्राई करें.

आप गेहूं को धोने के बाद एक कपड़े में रखें, इसमें ऊपर अच्छी तरह से गांठ बांधने के बाद कपड़े को ड्रायर में डाल दें.

जैसे कपड़े सूखते हैं वैसे ही गेहूं भी सूख जाएगा.

इसे बस थोड़ी देर के लिए कम धूप या हवादार जगह पर रखें और आपका गेहूं एकदम साफ सुथरा और सूखा हो जाएगा.

मूली-गोभी को सुखाना और आलू धोना भी हुआ आसान (Washing Potatoes In Washing Machine)

मूली के पराठे बनाने के लिए अक्सर मूली में पानी रह जाता है, जिसके कारण पराठे ढंग से बनते नहीं है.

आप मूली को कद्दूकस करने के बाद इसका पानी निकालने के लिए इसे एक मलमल के कपड़े में बांधे.

फिर वाशिंग मशीन के स्पिन टब में डालकर इसे सुखा लें.

गोभी के पराठे बनाने के लिए भी गोभी को कद्दूकस करने के बाद उसका पानी निकालने के लिए आप इसे कपड़े में बांधकर स्पिन कर सकते हैं.

इससे एकदम खिली-खिली बिना पानी के गोभी, गाजर या मूली आपको मिल जाएगी.

नए आलू के ऊपर ढेर सारी मिट्टी लगी होती है और इसे साफ करना बहुत दिक्कत भर काम हो सकता है.

ऐसे में आलू को धोने के लिए भी आप वाशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे वाशिंग टब में डालें.

थोड़े से पानी के साथ इसे घुमाएं.

आप देखेंगे कि इससे आलू की मिट्टी साफ करने से लेकर छिलका भी आसानी से उतर जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.