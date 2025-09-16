बुखार में बच्चे की पट्टी करते हुए कभी न करें ये 2 गलती, डॉक्टर ने बताया उल्टा बढ़ जाएगी परेशानी

Parenting Tips: छोटे बच्चों को बुखार होना आम बात है. मौसम बदलने पर या संक्रमण की वजह से अक्सर छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. ऐसे समय पर माता-पिता सबसे पहले घरेलू उपाय के तौर पर बच्चे की पट्टी (Sponging) करते हैं ताकि बुखार कम हो सके. डॉक्टर इस तरीके को फायदेमंद भी बताते हैं. हालांकि, कई बार पट्टी करते हुए पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय परेशानी और बढ़ सकती है. बच्चों के डॉक्टर संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी ही दो बड़ी गलतियों के बारे में बताया है, जिनसे हर पेरेंट को बचना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चे की पट्टी करते हुए न करें ये गलती

पीडियाट्रिशियन कहते हैं, अक्सर माता-पिता सोचते हैं कि बर्फ या ठंडे पानी से पट्टी करने पर बुखार जल्दी उतर जाएगा. लेकिन ऐसा करना गलत है. बहुत ठंडे पानी या बर्फ से पट्टी करने पर बच्चे का शरीर अचानक ठंडा पड़ सकता है, जिससे कपकपी और असहजता हो सकती है. ऐसे में बुखार होने पर कभी भी बर्फ या ठंडे पानी से बच्चे की पट्टी की न करें. इससे अलग हमेशा नॉर्मल पानी या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. गुनगुना पानी शरीर का तापमान धीरे-धीरे कम करता है और बच्चे को आराम देता है.

दूसरी आम गलती है केवल बच्चे के माथे पर पट्टी रखना. डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, आमतौर पर माना जाता है कि सिर्फ माथे पर गीला कपड़ा रखने से बुखार उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सिर पर पट्टी रखने से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसका असर बहुत कम होता है.

सही तरीका यह है कि कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर पूरे शरीर पर इस्तेमाल करें. यानी बच्चे के हाथ, पैर, गर्दन, कमर और छाती को धीरे-धीरे पोंछें. इससे शरीर का तापमान संतुलित तरीके से कम होगा और बच्चे को ज्यादा आराम मिलेगा.

पट्टी के साथ-साथ बच्चे को हल्के कपड़े पहनाएं, ज्यादा कपड़े या कंबल न ओढ़ाएं. इससे शरीर को तापमान और बढ़ सकता है.

बच्चे को समय-समय पर पानी पिलाते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो.

अगर बुखार बहुत ज्यादा है या लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

बुखार में पट्टी करना बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है. ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और सिर्फ माथे पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर पट्टी करें. इन छोटी-सी बातों का ध्यान रखकर आप बच्चे को आराम दिला सकते हैं और बुखार को जल्दी कम सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.