क्या गर्म पानी से ब्रश करने पर ज्यादा साफ होते हैं दांत? Dentist से जानें मुंह के बैक्टीरिया को कैसे खत्म करें

Oral Hygiene Tips: दांत और मसूड़ों की सेहत बनाए रखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. रोजाना ब्रश करना, कुल्ला करना और माउथ हाइजीन का ध्यान रखना हमें कई दांतों की समस्याओं से बचाता है. इन सब से अलग माना जाता है कि खासकर गर्म पानी से ब्रश करने पर मुंह में मौजूद ज्यादा कीटाणु मरते हैं. ऐसे में कई लोग ब्रश करने के लिए नॉर्मल की बयाज गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना वाकई फायदेमंद है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से-

पैर का नाखून पक जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया 15 दिन में ठीक करने का असरदार नुस्खा

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा सेक्टर 71 में सिनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर श्वेता बंसल ने बताया, गर्म पानी में कुछ बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, लेकिन ब्रश करते समय हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका तापमान इतना ज्यादा नहीं होता कि वह मुंह के सभी कीटाणु खत्म कर दे. ऐसे में दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में असली भूमिका सही ब्रशिंग तकनीक और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट की होती है, न कि केवल पानी के तापमान की.

डॉक्टर बताती हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी मसूड़ों और मुंह के अंदर की नाजुक परत को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में ब्रश करते समय या कभी भी कुल्ला करने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

डेंटल सर्जन के मुताबिक, आप गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं. हल्का गुनगुना पानी मसूड़ों को आराम देता है. यह ब्रश करते समय ठंड के झटके से भी बचाता है. वहीं, अगर गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाया जाए, तो इसका असर बढ़ जाता है, क्योंकि नमक बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है और मुंह की सफाई में मदद करता है.

इसके लिए डॉक्टर रोजाना दो बार सही तकनीक से ब्रश करने की सलाह देती हैं.

दांतों की सफाई के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें.

जरूरत पड़ने पर माउथवॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन सब से अलग साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.