5-7 दिन में खांसी और छाती में जमे बलगम से छुटकारा दिलाएगा ये पान, डॉक्टर ने बताया असरदार नुस्खा

Paan Home Remedy for Cough: गर्मियों का मौसम धीरे-धीरे जा रहा है और इसी के साथ सर्दियों का भी आगाज हो गया है. इस बदलते मौसम में कई सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है. आमतौर पर इस समय खांसी-जुकाम, छाती में बलगम जम जाने जैसी समस्या देखने को मिलती है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगी दवाइयों का भी सहारा लेते हैं लेकिन इससे साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. अगर आप भी पुरानी खांसी और छाती में जमे बलगम से होने वाली समस्याओं से परेशान हैं तो एक घरेलू नुस्खा आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक वीडियो शेयर कर ऐसे पान के बारे में बताया है जिससे 5-7 दिनों के अंदर जमे हुए कफ और खांसी से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए जानते हैं इस असरदार नुस्खे के बारे में.

पान तैयार करने के लिए सामग्री

1 पान का पत्ता

2 चुटकी अजवाइन

2 लौंग

आधा चम्मच शहद

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि इस पान को बनाना बेहद ही आसान है. इसके लिए आप एक पान का पत्ता लें और उसके आगे-पीछे के हिस्से को काट दें. इस पत्ते पर अब आप 2 चुटकी अजवाइन, 2 लौंग (केवल ऊपर वाला हिस्सा, तना नहीं) और आधा चम्मच शहद डाल दें. अब आपका पान तैयार है. इस पान को आप मुंह में रखकर धीरे-धीरे चबाते हुए इसका रस अंदर ही निगलते रहें.

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि 5 से 7 दिन इस पान को लगातर खाने से छाती में जमे कफ और खांसी से राहत मिल सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि पान बलगम को पतला करने में मदद करता है और अजवाइन इसे बाहर निकालती है. वहीं, शहद खांसी-बलगम को जड़ से खत्म करने में लाभदायक साबित होता है.

बाजार में करीब 5 रुपये का मिलने वाला ये पत्ता शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता है. इसके सेवन से पेट फूलना, एसिडिटी, गैस जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो सांस से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.