क्या आप भी एक्सरसाइज के तुरंत बाद पी लेते हैं पानी, सुधार लीजिए यह आदत, सेहत को हो सकता है नुकसान

Drinking water after exercise side effects : यह बात सच है कि बहुत से लोग एक्सरसाइज (exercise) के तुरंत बाद पानी पीने के बारे में सोचते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सही तरीके से किए गए एक्सरसाइज के दौरान और बाद में पानी पीना शरीर (hydrate body) के लिए जरूरी है, लेकिन इसे बहुत जल्दी पीने से कुछ समस्याएं (health problem) हो सकती हैं. आज हम लेख में इसी के बारे में बताने वाले हैं.

आपको क्या ध्यान रखना चाहिए : What you should keep in mind

एक साथ पानी न पिएं | Do not drink water at the same time

अगर आपने बहुत अधिक एक्सरसाइज किया है और बहुत प्यास महसूस हो रही है, तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिएं, एकसाथ पानी न पी जाएं.

बहुत अधिक पानी एक साथ पीने से पेट गड़बड़ हो सकता है और कभी-कभी हाइपोनेट्रेमिया भी हो सकती है.

एक्सरसाइज के तुरंत बाद पानी न पिएं. कुछ देर रुककर शरीर जब ठंडा हो जाए, फिर आप पानी पिएं. इससे आपके शरीर को शांत होने में मदद मिलती है.

एक्सरसाइज के तुरंत बाद दिल को कुछ देर आराम देना चाहिए. अचानक पानी पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ती है और हार्ट पर दबाव पड़ता है, जिससे दिल से जुड़ी परेशानियों हो सकती हैं.

एक्सरसाइज के फायदे - Benefits of exercise

आपका वजन कम होता है.

मूड अच्छा करता है.

व्यायाम से ऊर्जा बढ़ती है.

व्यायाम से बेहतर नींद आती है.

स्ट्रोक.

मेटाबोलिक सिंड्रोम.

उच्च रक्तचाप.

टाइप 2 मधुमेह.

अवसाद.

चिंता.

कई प्रकार के कैंसर.

गठिया.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.