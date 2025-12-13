ठंड में गाड़ी कैसे चलाएं? सर्दियों में धुंध पड़ने पर गाड़ी में जरूर रखें ये चीजें, DIY विंटर ड्राइविंग व्हीकल इमरजेंसी किट

Dhundh Me Gadi Kaise Chalaye : सर्दियों के मौसम में फॉग यानी धुंध पड़ना आम बात है, लेकिन सर्दियों में फॉग अधिक होने से गाड़ी चलाने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि कुछ साफ दिखाई नहीं देता. ऐसे में गाड़ी में कुछ चीजों को जरूर रखना चाहिए. अगर, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां फॉग अधिक पड़ती और आपको गाड़ी चलाने में परेशानी होती है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की सर्दियों में गाड़ी के अंदर और बाहर FOG से कैसे छुटकारा पा सकते हैं. इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गाड़ी क्या चीजें होना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- सुबह की ये आदतें शरीर से चुपचाप कम करती हैं विटामिन B12 का लेवल, आज से ही छोड़ दें आदत, स्टडी से जानिए क्यों

फॉग में गाड़ी चलाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों के मौसम में फॉग पड़ रही है तो घर से बाहर निकलने से पहले मौसम जरूर चेक करें. अगर भारी धुंध है तो यात्रा करने से बचें. इसके अलावा चेक करें कि हेडलाइट्स, टेललाइट्स, फॉग लाइट्स और वाइपर सभी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. अपनी विंडशील्ड और सभी खिड़कियों को अंदर और बाहर, दोनों तरफ से अच्छी तरह साफ करें.

फॉग के समय सामान्य से बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाएं. गति कम होने पर आपको सामने साफ देखने का समय मिलेगा.

हमेशा अपनी फॉग लाइट्स चालू करें. यदि आपके पास फॉग लाइट्स नहीं हैं, तो लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें. हाई बीम हेडलाइट्स कोहरे के कणों से टकराकर प्रकाश को वापस आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करती हैं.

अगर, आप बर्फबारी वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो अपनी विंडशील्ड, खिड़कियों और हेडलाइट्स से बर्फ और बर्फ हटाने के लिए एक आइस स्क्रेपर और स्नो ब्रश जरूर रखें.

कार के अंदरूनी शीशों पर कोहरा जमने से रोकने के लिए एंटी-फॉग स्प्रे का इस्तेमाल करें. एंटी-फॉग स्प्रे का इस्तेमाल करने से शीशा साफ रहता है और फॉग नहीं जमेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.