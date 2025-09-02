दही और योगर्ट में क्या होता है फर्क, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किसे खाने पर मिलता है ज्यादा फायदा

Curd Or Yogurt: अगर आपको लगता है कि दही और योगर्ट एक ही होते हैं तो आप अकेले नहीं हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि दही और योगर्ट एक ही होते हैं. योगर्ट यानी ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) जो मार्केट में अलग-अलग फ्लेवर्स में मिलता है. लोगों को लगता है कि ग्रीक योगर्ट का मतलब है दही. वहीं, लोगों का यह भी मानना है कि दही (Dahi) को ही विदेशी लोग योगर्ट कहते हैं. लेकिन, न्यूट्रि्शनिस्ट श्वेता पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि ग्रीक योगर्ट और दही में अंतर होता है और यह दोनों चीजों एक नहीं होती हैं. लेकिन, दोनों में फर्क क्या है? आइए न्यूट्रिशनिस्ट से जानकर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं.
हाथों पर दिखने लगे हैं ये 7 लक्षण तो समझ जाएं किसी बीमारी का संकेत है ये, एक्सपर्ट ने चेताया
दही और योगर्ट में अंतर | Difference Between Curd And Yogurt
- न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल दही से ज्यादा प्रोटीन (Protein) होता है.
- नॉर्मल दही में ग्रीक योगर्ट से ज्यादा फैट होता है.
- ग्रीक योगर्ट को कंट्रोल्ड एन्वायरमेंट में तैयार किया जाता है जिससे कंसिस्टेंस क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. इसका मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया की कौनसी क्वालिटी होगी या कौनसा बैक्टीरिया जा रहा है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं.
- फोर्टिफाइड विटामिन और खनिज को ग्रीक योगर्ट में डाला जा सकता है जो इसे और ज्यादा पोषक बनाता है.
ग्रीक योगर्ट को घर पर बनाने को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि इसे घर पर बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप ग्रीक योगर्ट को लो फैट मिल्क से तैयार करें ताकि जब ग्रीक योगर्ट बने तो उसमें प्रोटीन ज्यादा हो और फैट कम हो. हालांकि, ग्रीक योगर्ट में बैक्टीरिया कौनसा जाएगा या कितना होगा यह घर पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं.घर पर कैसे बनाएं ग्रीक योगर्ट
- घर पर ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए आपको 4 कम नॉनफैट या लो फैट दूध और एक चौथाई कप नॉन फैट या लौ फैट प्लेन योगर्ट की जरूरत होगी.
- सबसे पहले मीडियम से हाई हीट पर दूध को पका लें. दूध 180 डिग्री एफ तक पका उबलना चाहिए.
- अगले स्टेप में किसी साफ कंटेनर में उस दूध को डालें और 110 डिग्री एफ आने तक ठंडा करें. इसके बाद कटोरी में जो योगर्ट निकालकर रखा है उसे इस दूध में डालकर मिक्स कर लें.
- अब इस कंटेनर को साफ किचन टावल से कवर कर दें. इसे 8 से 12 घंटे तक रखा रहने दें और छेड़ें नहीं. इसके बाद 2 घंटे तक इसे फ्रिज में रखें. इससे योगर्ट और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा.
- अब मलमल के कपड़े या चीजक्लॉथ को एक बड़े बाउल के ऊपर रखें औप उसमें इस योगर्ट को डालकर 8 से 24 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें. जितना गाढ़ा योगर्ट आपको चाहिए उतनी देर इसे फ्रिज में रखा जा सकता है.