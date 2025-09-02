विज्ञापन

हाथों पर दिखने लगे हैं ये 7 लक्षण तो समझ जाएं किसी बीमारी का संकेत है ये, एक्सपर्ट ने चेताया

Disease Signs On Nails: शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी पनपने लगती है तो उसके निशान शरीर के ऊपर नजर आने लगते हैं. ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का जिक्र यहां किया जा रहा है जिनके संकेत हाथों पर नजर आते हैं. इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है.

हाथों पर किन बीमारियों के संकेत दिखते हैं, जानें यहां.

Hand Problems: व्यक्ति अक्सर ही अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से दोचार होता है, कई बार लक्षण सीधेतौर पर नजर आते हैं, जैसे पैर में दर्द है तो पैर पर सूजन नजर आती है या गले में दर्द हो तो बलगम निकलने लगता है. लेकिन, कई दिक्कतें ऐसी हैं जिनके लक्षण (Symptoms) बेहद अलग होते हैं और जल्दी पहचान में नहीं आते. अगर नाखून खुरदुरे हो गए हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी वजह नाखूनों से ही जुड़ी होगी जबकि कारण कोई बीमारी भी हो सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने सोशल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हाथों पर दिखने वाले 7 निशान सेहत से जुड़ी दिक्कतों का संकेत हो सकते हैं. अगर आपके हाथों की उंगलियां सूजी हुई नजर आती हैं या फिर नाखनों पर निशान बनते हैं और उंगलियों का पिछला हिस्सा एकदम से काला दिखने लगा है तो इसकी वजह कोई गंभीर बीमारी (Disease) तो नहीं है, जानिए यहां.

किस विटामिन की कमी से होती है हाथों में झनझनाहट?

हाथों पर दिखते हैं बीमारियों के संकेत | Diseases Signs On Hands

उंगलियों का पिछला हिस्सा काला पड़ना

उंगलियों का पिछला हिस्सा यानी नकल्स काले (Dark Knuckles) दिखने लगे हैं तो इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रीडायबिटीज, डायबिटीज, PCOS या विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. ऐसे में चीनी का सेवन कम करें, रिफाइंड कार्ब्स ना लें. पनीर, दही, दूध और फोर्टिफाइड सीरियल्स को अपने खानपान का हिस्सा बनाएं और साथ ही विटामिन बी12 और ब्लड शुगर लेवल्स की जांच करवाएं.

हाथों में झनझनाहट होना

हाथों में झनझनाहट की वजह विटामिन बी12 की कमी, डायबिटीज, थायराइड की दिक्कतें और नर्व कंप्रेशन हो सकता है. ऐसे में विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स जैसे दूध, दही और दालों को खाना शुरु करें. इसके अलावा अपने पोश्चर को ठीक रखें और विटामिन बी12 और ब्लड शुगर की जांच करवाकर परेशानी की असल वजह का पता लगाएं.

हाथ ठंडे पड़ना

हाइपोथायरोइडस्म की वजह से, खराब ब्लड सर्कुलेशन से, अनीमिया या फिर लो ब्लड प्रेशर के कारण हाथ ठंडे पड़ सकते हैं. ऐसे में हीमोग्लोबिन और थायराइड टेस्ट करवाएं. आयरन और आयोडीन से भरपूर चीजों को जैसे पालक, अंडे और आयोडाइज्ड नमक खाएं. हाथों को गर्म रखें और लाइट मूवमेंट करें.

हाथ कांपना

अगर हाथ एकदम से कांपने लगते हैं तो इसकी वजह एंजाइटी, हाइपरथायरोडिज्स, लो ब्लड शुगर (Low Blood Sugar) और कैफीन का जरूरत से ज्यादा सेवन हो सकता है. इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए कैफीन का सेवन कम करें, कम खाएं लेकिन कम समय के अंतराल पर खाएं और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं.

उंगलियों में सूजन होना

ऐसा हाइपोथाइरोडिज्म, हाई सोडियम के सेवन, ऑटोइम्यून दिक्कतों और आर्थराटिस के कारण होता है. उंगलियों में सूजन को कम करने के लिए नमक का सेवन कम करें, दिनभर में ज्यादा पानी पिएं और थाइराइड प्रोफाइल के साथ ही इंफ्लेमेटरी मार्कर्स चेक करवाएं.

हथेली का लाल होना

लिवर की दिक्कतों, हार्मोनल चेंजेस, रिय्माटोइड आर्थराइटिस और एक्जेमा एलर्जी के कारण हथेलियां लाल (Red Palms) नजर आती हैं. 

नाखूनों पर धारियां नजर आना

नाखूनों पर धारियां नजर आने की वजह विटामिन बी12 की कमी, डिहाइड्रेशन, एजिंग और शरीर में पोषक तत्वों का ठीक तरह से एब्जॉर्ब ना होना है. ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखें. सूखे मेवे, बीज और हरी सब्जियों का सेवन करें. इसके अलावा मैग्नीशियम और बी-कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीजें खाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

