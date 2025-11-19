Delhi Cheapest Market: दिल्ली की इन 3 मार्केट में मिलते हैं सबसे सस्ते स्टाइलिश कपड़े, 300 में मिलेगी जैकेट, स्वेटर और हुडी, यहां जाने सारी डिटेल

Delhi Cheapest Market, Woolen Clothes: सर्दियों के मौसम की शुरू हो चुका है. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं. वैसे-वैसे ठंड बढ़ने लगी है. सर्दियों के मौसम में गरम कपड़े खरीदना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो गरम कपड़े महंगे होते है और इनमें कलेक्शन ऑप्शन भी कम होते हैं. अगर, आपको दिल्ली में सस्ते और स्टाइलिश कपड़ों की तलाश है? तो आपके लिए तीन मार्केट्स हैं, जो आपके बजट को नहीं बढ़ाएंगी और आपको फैशनेबल लुक में दिलाएंगी.

इन मार्केट में आपको स्वेटर, जैकेट, शॉल, कार्डिगन या फिर हुडी से लेकर कई तरह के स्टाइलिश कपड़े मिल जाएंगे. इसके अलावा इन मार्केट में महिला और पुरुष दोनों के लिए कपड़ों की भरमार है. चलिए आपको बताते हैं दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट, दिल्ली के सस्ते बाजार, जहां आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप खूब शॉपिंग भी कर सकते हैं.

जनपथ बाजार

जनपथ बाजार दिल्ली के दिल में स्थित है. यहां आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे. यहां आप जैकेट, स्वेटर और हुडी 300 रुपये में खरीद सकते हैं.

सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मार्केट है, जहां आपको सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े मिलेंगे. यहां की खासियत है इसका एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़े, जो आपको 50 रुपये से 300 रुपये में मिल सकते हैं. आप यहां महिलाओं के लिए ट्रेंडी टॉप, ड्रेस, जींस और स्कर्ट खरीद सकते हैं.

पालिका बाजार कनॉट प्लेस के अंडरग्राउंड स्थित है और यहां आपको सस्ते दामों में सर्दियों के कपड़े मिलेंगे. यहां महिलाओं के लिए 500 रुपये में हुडी और लेदर जैकेट मिल जाएंगी. आप यहां गर्म सूट, कुर्ती, पैंट और अन्य कपड़े खरीद सकते हैं.

दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित मार्केट भी शॉपिंग के लिए बहुत शानदार है. यहां विंटर कलेक्शन काफी शानदार रहती है. यहां आप ऊनी शॉल, थर्मल वियर, स्वेटर और कार्डिगन 300-500 की रेंज में आसानी से खरीद सकते हैं.

