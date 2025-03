चेहरे का खोया हुआ नूर वापस ला सकता है दही फेशियल, यहां जानिए अप्लाई करने का तरीका

Dahi facial benefits : हमारी स्किन हर दिन धूप, धूल और प्रदूषण से गुजरती है. इसलिए रोजाना त्वचा की देखभाल करना जरुरी है. इसके लिए लोग अलग-अलग तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे- टोनर, सीरम, जेल, सनस्क्रीन, मॉइश्चराइजर. इसके अलावा महीने में एक बार क्लीनअप और फेशियल भी कराते हैं. हालांकि, प्रोडक्ट और मसाज थोड़े महंगे होते हैं, जो हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो सकता है. ऐसे में हम यहां पर आपको दही फेशियल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपके चेहरे का खोया नूर वापस आ सकता है और डैमेज्ड स्किन भी रिपेयर होगी. तो आइए जानते हैं घर पर दही से फेशियल (how to do dahi facial at home) करने का तरीका...

दही फेशियल कैसे करें - How to do curd facial

फेशियल का पहला स्टेप होता है क्लींजिंग. ऐसे में सबसे पहले सादा दही आप अपनी हथेलियों पर लीजिए और फिर पूरे फेस पर लगाएं. अब हल्के हाथों से चेहरे को 2 मिनट मसाज दीजिए. फिर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लीजिए. इससे सारी डेड स्किन निकल आएगी और धूल मिट्टी भी साफ हो जाएगी.

अब आप 2 चम्मच दही में 1 चम्मच कॉफी पाउडर मिक्स करके चेहरे की 5 से 7 मिनट तक स्क्रबिंग करिए. यह स्टेप चेहरे की गहराई से सफाई करता है. इससे दाग-धब्बे के निशान भी हल्के पड़ सकते हैं.

अब तीसरा स्टेप है मसाज. इसके लिए 2 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच विटामिन ई कैप्सूल एक कटोरी में अच्छे से मिक्स करिए. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करिए. फिर गुनगुने पानी से क्लीन कर लीजिए और टैप-टैप करके फेश को अच्छे से सूखा लीजिए. अंत में आप चेहरे पर जेल या फिर लाइट मॉइश्चराइजर अप्लाई करिए.

जरूरी बात

आपको बता दें कि दही फेशियल से स्किन मुलायम, चमकदार और निखरी नजर आने लगेगी. लेकिन आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी है तो यह नुस्खा अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें.

