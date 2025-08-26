विज्ञापन

अपने घर में तिलचट्टे को मारने का सबसे तेज तरीका क्या है? सालों तक नजर नहीं आएगा एक भी कॉकरोच 

Cockroach Killer: कॉकरोच घर में यहां से वहां घूमते अक्सर ही नजर आ जाते हैं. ये कॉकरोच खाने को भी दूषित कर देते हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है. ऐसे में यहां जानिए इन तिलचट्टों से कैसे मिलेगा छुटकारा.

Cockroach Ke Liye Dawai: कौन सा घरेलू उपाय तिलचट्टे को मारता है?

Cockroach Home Remedy: रसोई हो या फिर बाथरूम या घर का कोई और कोना, कॉकरोच जहां-तहां नजर आ ही जाते हैं. ये कॉकरोच देखने में तो बुरे होते ही हैं, साथ ही कभी कपड़ों पर तो कभी खाने-पीने की चीजों के आस-पास घूमते नजर आते हैं. कॉकरोच (Cockroach) खाने को भी दूषित कर देते हैं जिससे तबीयत खराब हो सकती है. वहीं, कॉकरोच जिद्दी कीड़ों में आते हैं, ये जल्दी घर से भागते नहीं हैं और इनकी तादाद भी तेजी से बढ़ती रहती है. ऐसे में घर की ही कुछ चीजों का सही तरह से इस्तेमाल करके कॉकरोच से छुटकारा पाया जा सकता है. ये चीजें कॉकरोच किलर (Cockroach Killer) की तरह काम करती हैं. यहां जानिए किन घरेलू नुस्खों को आजमाकर इन तिलचट्टों से छुटकारा पाया जा सकता है. 

कॉकरोच हमेशा के लिए कैसे भगाएं | How To Permanently Get Rid Of Cockroaches 

इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर शिप्रा राय ने अपने अकाउंट से इस नुस्खे को शेयर किया है. शिप्रा ने बताया कि इस नुस्खे को आजमाने पर आपके घर 100 सालों तक भी कॉकरोच नहीं आएंगे. यह बात अतिश्योक्ति लग सकती है लेकिन 100 ना सही लेकिन एक साल तक भी कॉकरोच घर में ना आएं तो सहूलियत हो जाएगी. इस हैक को आजमाने के लिए कटोरी में पानी लें. अब कुछ लौंग के टुकड़े और काली मिर्च के दाने कूटकर इस पानी में डाल लें. इसके बाद इसमें तेजपत्ता के टुकड़े करके डाल लें. इस पानी को कुछ देर रखा रहने दें. जब पानी का रंग बदल जाए तो इसे छानें, इसमें टूथपेस्ट मिलाएं. इस घोल में रूई के टुकड़े डुबोकर घर के अलग-अलग कोनों में रखने पर कॉकरोच दूर रहते हैं. इसके अलावा यह घोल स्प्रे बोतल में भरकर कॉकरोच पर या घर के अलग-अलग कोनों पर, दरवाजे के किनारों पर, सिंक में और रसोई के स्लैब पर छिड़का जा सकता है. इस घोल से कॉकरोच कोसों दूर रहते हैं. 

बेकिंग सोडा भी आता है काम 

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा (Baking Soda) और शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए पिसी चीनी और बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट की गोलियां बनाएं और कॉकरोच के ठिकानों पर रख दें. चीनी कॉकरोच को अट्रैक्ट करेगी और बेकिंग सोडा उनकी जान ले लेगा. 

सफेद सिरका से बनाएं स्प्रे 

सफेद सिरका (White Vinegar) का स्प्रे कॉकरोच से छुटकारा दिला सकता है. इसके लिए बराबर मात्रा में विनेगर और पानी को मिलाएं और स्प्रे बोतल में भर लें. इस स्प्रे को कॉकरोच और जहां-जहां कॉकरोच छिपे रहते हैं वहां छिड़कें. कॉकरोच मर जाएंगे. 

