पोछे के पानी में इस एक चीज को मिलाकर करें सफाई, कोने-कोने से निकलकर भागेंगे कॉकरोच

How to get rid of cockroach : क्या आपके घर में भी कॉकरोच ने घुसपैठ कर ली है? और आप इससे निजात पाने के तरीके ढूंढ रही हैं, तो आप सही जगह पर हैं. हम यहां पर आपको पोछे के पानी में एक ऐसी चीज मिलाने के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपके घर के कोने-कोने से कॉकरोच निकलकर भागेंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उस नुस्खे के बारे में.

कॉकरोच से कैसे पाएं निजात

घर के कोने-कोने में छिपे कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए आप पोछे के पानी में काली मिर्च मिक्स कर सकती हैं. इसकी महक तिलचट्टों को बिल्कुल नहीं भाती है. लौंग का पाउडर भी आप पोछे के पानी में मिलाकर लगा सकती हैं. इसकी खूशबू भी कॉकरोच को नहीं पसंद आती है.

बेकिंग सोडा भी आपके घर से कॉकरोच को भगाने में मदद करेगा. आप बस एक चम्मच विनेगर और बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पोछा लगाएं. यह भी प्रभावी तरीका है क़ॉकरोच को घर से भगाने का. पोछे के पानी में नमक और 1 नींबू निचोड़कर पोछा लगाएं, इससे भी आपके घर से कॉकरोच निकल भगेगा.

वहीं, दिवाली की सफाई में मकड़ी के जाले साफ करने के लिए आप एक बड़े कटोरे में ब्लीच पाउडर घोलकर एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए. फिर इससे जहां-जहां जालें उनपर छिड़क दीजिए.

आप पोछे वाले पानी में करेला का पेस्ट बनाकर भी मिक्स कर सकती हैं. इसकी भी महक कॉकरोच को नहीं पसंद है.

