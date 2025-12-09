चूरमा खाने से क्या फायदा होता है? चूरमे में कितनी कैलोरी होती है, जानिए यहां पर

Churma Khane ke Fayde: चूरमा, राजस्थानी और गुजराती खानपान की एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय मिठाई है. ये न सिर्फ अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है. देसी घी, गुड़ या चीनी, और गेहूं या बाजरे के आटे से तैयार किया गया चूरमा खाने में मीठा और कुरकुरा होता है, जिस कारण यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है. बता दें कि इसे एनर्जी का पावरहाउस भी माना जाता है. यह फिजिकल एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ-साथ मांसपेशियों के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसी के चलते आज हम आपको चूरमा खाने के जबरदस्त फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. इसके साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि इस स्वादिष्ट मिठाई में कैलोरी की मात्रा कितनी होती है.

1. पाचन होता है आसान

पाचन को आसान बनाने के लिए चूरमा का सेवन बहुत लाभदायक माना जाता है. इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिस कारण से खाने को पचाने में काफी आसानी होती है. साथ ही अपच, कब्ज, गैस जैसी पेट की बीमारियों में भी इससे राहत मिलती है और पेट भी साफ रहता है.

चूरमा को बनाने के लिए गेंहू और गुड़ का इस्तेमाल होता है जो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं. साथ ही इसमें मौजूद घी भी शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में काफी मददगार होता है. जो लोग खेलने-कूदने जैसी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें चूरमे का जरूर सेवन करना चाहिए, इससे एनर्जी बूस्ट होती है.

चूरमे को घी, आटे, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार किया जाता है जिस वजह से इसमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं. इसके सेवन से शरीर को प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैंगनीज जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

चूरमे को बनाने में गुड़ का इस्तेमाल होता है जो आयरन और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. इसके सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दिल स्वस्थ रहता है. इसके नियमित रूप से सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है.

चूरमे में कैलोरी की मात्रा उसको बनाने में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है. माना जाता है कि 100 ग्राम चूरमे में 332 कैलोरी होती है. वहीं, चूरमे के 1 लड्डू में 165 से 350 कैलोरी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.