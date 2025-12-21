विज्ञापन

गंदे Switch Board ने फीकी कर दी दीवार की खूबसूरती? अपनाएं ये 4 आसान हैक्स, मिनटों में आ जाएगी नए जैसी चमक

4 Tips and Tricks to Clean Dirty Switch Boards: आज हम आपको कुछ ऐसी 4 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप मिनटों में स्विच बोर्ड्स को नए जैसा चमका सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
गंदे Switch Board ने फीकी कर दी दीवार की खूबसूरती? अपनाएं ये 4 आसान हैक्स, मिनटों में आ जाएगी नए जैसी चमक
गंदे स्विच बोर्ड कैसे साफ करें
Freepik

Switch Board Kaise Saaf Karen: घर की खूबसूरती और चमक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साफ-सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है वहां हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है. अधिकतर लोग रोजाना की साफ-सफाई में झाड़ू-पोंछा करते हैं लेकिन दीवार पर लगे स्विच बोर्ड्स (Switch Boards) को साफ करना ही भूल जाते हैं. अधिकतर घरों में स्विच बोर्ड सफेद रंग के होते हैं और गंदे हाथ लगने से इनकी चमक भी बहुत जल्दी चली जाती है. साथ ही कई बार दाग-धब्बे इतने गहरे पड़ जाते हैं कि आसानी से साफ भी नहीं होते. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी 4 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप मिनटों में स्विच बोर्ड्स को नए जैसा चमका सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या आप कबूतरों को रोज दाना डालते हैं तो रुक जाएं, जानिए ऐसा करने से क्या है नुकसान

1. थिनर या नेल पेंट रिमूवर

स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए आप थिनर और नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दोनों चीजों के अंदर ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं तो दाग-धब्बों को बहुत ही आसानी से हटा देते हैं. इसके लिए आप किसी कपड़े को थिनर या नेल पेंट रिमूवर में डुबोएं और फिर रगड़कर बोर्ड को साफ करें. इससे स्विच बोर्ड नए जैसा चमक सकता है.

2. सिरका और नींबू का रस

किचन में रखा सिरका और नींबू को आप स्विच बोर्ड साफ करने के लिए भी अपना सकते हैं. इसके लिए आप पानी में 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इसके बाद अब कॉटन या टूथब्रश लेकर इस घोल के जरिए साफ करना शुरू करें. इससे सभी प्रकार के जिद्दी दाग आसानी से हट जाएंगे.

3. शेविंग क्रीम

स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए शेविंग क्रीम भी काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. इसके लिए आप गंदे स्विच और बोर्ड पर शेविंग क्रीम लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ कपड़ा लें और पोंछ दें. इससे गंदगी आसानी से हट जाएगी.

4. टूथपेस्ट

दांतों को साफ करने वाला टूथपेस्ट स्विच बोर्ड को साफ करने में भी काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है. इसके लिए आप पुराने टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाएं और अच्छे से रगड़ें. इसके बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछ दें और फिर सुखा लें. इससे सभी प्रकार के जमे जिद्दी दाग-धब्बे मिनटों में हट जाएंगे. 

इस बात का रखें ध्यान

स्विच बोर्ड की साफ-सफाई करने से पहले आप मेन पावर सप्लाई को जरूर ऑफ कर दें वरना आपको करंट भी लग सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com