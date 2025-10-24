Chhath Puja 2025 LIVE: दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है. छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक है. इस साल यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसमें चार दिनों तक व्रत, स्नान, पूजा और अर्घ्य अर्पण की परंपरा निभाई जाती है. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह पर्व अब देश के हर कोने में मनाया जाने लगा है. जहां अद्भुत परंपराओं का संगम देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छठ के दौरान पूजा के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है. छठ पूजा की खरीदारी के लिए सबसे सस्ते बाजार कौन से हैं. छठ पूजा की तैयार से लेकर मेहंदी डिजाइन या 16 श्रृंगार और अन्य जरूरी तक, तो एनडीटीवी के साथ जुड़े रहें. चलिए आपको बताते हैं छठ से जुड़ी एक-एक रोमांच और जरूरी चीजें...
नहाए-खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक
इस साल छठ 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगी. पर्व की शुरुआत 'नहाए-खाए' से होती है, जिसमें व्रती स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए स्नान करके व्रत के लिए तैयार होते हैं. इसके बाद 'खरना' और 'संध्या अर्घ्य' किया जाता है. पर्व का सबसे प्रमुख दिन 'उषा अर्घ्य' होता है, जब लोग सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं.
इस बार छठ पर बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है
Chhath Puja Shubh Yog: छठ पूजा का महापर्व इस बार और भी ज्यादा खास होने वाला है. लोक आस्था के इस महापर्व पर बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है.
छठ पूजा पर सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है?
छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है. इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव के साथ उनकी भी पूजा की जाती है. छठ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार, माता सीता ने भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद संतान सुख और समृद्धि की कामना से छठ व्रत किया था. मान्यता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की उपासना कर यह व्रत किया. छठ व्रत के दौरान 'ॐ ह्रीं षष्ठीदेव्यै नमः' यह मंत्र पढ़ना शुभ माना जाता है. यह मंत्र सुख, संतान और समृद्धि देने वाला माना जाता है.
मंदिर की घंटी, आरती की थाली,
नदी के किनारे सूरज की लाली,
जिंदगी में आए खुशियों की बहार,
आपको मुबारक हो छठ का त्योहार.
