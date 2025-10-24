विज्ञापन
23 minutes ago

Chhath Puja 2025 LIVE: दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है. छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक है. इस साल यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसमें चार दिनों तक व्रत, स्नान, पूजा और अर्घ्य अर्पण की परंपरा निभाई जाती है. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह पर्व अब देश के हर कोने में मनाया जाने लगा है. जहां अद्भुत परंपराओं का संगम देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छठ के दौरान पूजा के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है. छठ पूजा की खरीदारी के लिए सबसे सस्ते बाजार कौन से हैं. छठ पूजा की तैयार से लेकर मेहंदी डिजाइन या 16 श्रृंगार और अन्य जरूरी तक, तो एनडीटीवी के साथ जुड़े रहें. चलिए आपको बताते हैं छठ से जुड़ी एक-एक रोमांच और जरूरी चीजें...

नहाए-खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक

इस साल छठ 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगी. पर्व की शुरुआत 'नहाए-खाए' से होती है, जिसमें व्रती स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए स्नान करके व्रत के लिए तैयार होते हैं. इसके बाद 'खरना' और 'संध्या अर्घ्य' किया जाता है. पर्व का सबसे प्रमुख दिन 'उषा अर्घ्य' होता है, जब लोग सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं.
 

Oct 24, 2025 19:13 (IST)
Link Copied
Share

Chhath Puja 2025: भारत के ये हैं 5 सबसे प्रसिद्ध छठ घाट

इस साल छठ पूजा 2025 का भव्य नजारा देखना चाहते हैं, तो भारत के उन प्रमुख और प्रसिद्ध घाटों पर एक बार जरूर जाएं, जहां आस्था और प्रकृति का संगम देखने को मिलता है. यहां पढ़ें पूरी स्टोरी...भारत के ये हैं 5 सबसे प्रसिद्ध छठ घाट

Oct 24, 2025 18:54 (IST)
Link Copied
Share

इस बार छठ पर बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है

Chhath Puja Shubh Yog: छठ पूजा का महापर्व इस बार और भी ज्यादा खास होने वाला है. लोक आस्था के इस महापर्व पर बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है.

Oct 24, 2025 18:23 (IST)
Link Copied
Share

दिल्ली-NCR में छठ पूजा के 6 सबसे सस्ते बाजार

दिल्ली-एनसीआर की उन खास मार्केट के बारे में, जहां आपको छठ मैया की पूजा का सारा सामान आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा. सबसे खास बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर की यह सभी मार्केट बजट फ्रेंडली हैं. तो चलिए देर किस बात की, करते हैं दिल्ली-एनसीआर की इन 6 मार्केट का दौरा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Oct 24, 2025 18:22 (IST)
Link Copied
Share

छठ पूजा पर सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है?

छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है. इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव के साथ उनकी भी पूजा की जाती है. छठ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार, माता सीता ने भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद संतान सुख और समृद्धि की कामना से छठ व्रत किया था. मान्यता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की उपासना कर यह व्रत किया. छठ व्रत के दौरान 'ॐ ह्रीं षष्ठीदेव्यै नमः' यह मंत्र पढ़ना शुभ माना जाता है. यह मंत्र सुख, संतान और समृद्धि देने वाला माना जाता है.

Oct 24, 2025 18:20 (IST)
Link Copied
Share

Chhath Puja 2025 Wishes: छठ महापर्व पर भेजें ये शुभकामना संदेश

मंदिर की घंटी, आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिंदगी में आए खुशियों की बहार,

आपको मुबारक हो छठ का त्योहार.

अपने परिजनों और रिश्तेदारों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए क्लिक करें

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Chhath, Chhath Puja, Chhath Puja 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com