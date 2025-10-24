विज्ञापन

दिल्ली-NCR में छठ पूजा के 6 सबसे सस्ते बाजार, कम दामों में मिलेगा हर सामान, खाने की भी नहीं टेंशन, जानें लोकेशन  

Chhath Puja shopping : दिल्ली स्थित इन 6 मार्केट से आप छठ ही नहीं, बल्कि देश के हर त्योहार का सामान किफायती दामों में खरीद सकते हैं.

छठ पूूजा की खरीदारी कहां से करें.

Chhath Puja Markets : दिवाली जाने के बाद से अब छठ की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ का त्योहार मनाया जाएगा. देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे बिहार के लोगों का यह सबसे खास त्योहार है. ऐसे में उन्होंने अभी से इसके लिए खरीदारी करनी भी शुरू कर दी होगी. इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली-एनसीआर की उन खास मार्केट के बारे में, जहां आपको छठ मैया की पूजा का सारा सामान आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा. सबसे खास बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर की यह सभी मार्केट बजट फ्रेंडली हैं. तो चलिए देर किस बात की, करते हैं दिल्ली-एनसीआर की इन 6 मार्केट का दौरा.

चांदनी चौक

देश की धरोहर लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक है, जो मुगलों के समय का बाजार है. यह समझ लीजिए कि इस मार्केट में आपको आपकी जरूरत का सभी सामान आसानी से मिल जाएगा. खासकर त्योहारों पर यहां तो ग्राहकों का मेला लग जाता है. छठ के समय में भी यहां पैर रखने की जगह नहीं होती है. यहां से आप पूजा सामग्री से सजावट का एक-एक यूनिक सामान खरीद सकते हैं.      

सदर बाजार
जो सामान पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, वो सामान आपको दिल्ली के सदर बाजार में मिलेगा और वो भी आधे रेट में. रोजाना इस्तेमाल की चीजों से लेकर सजावट, खिलौने, मान कर चलो सबकुछ सस्ते दामों पर यहां अवेलेबल है. अगर छठ के लिए बर्तन और बांस की टोकरी लेनी हो, सदर का टिकट कटा लो, कम पैसों में इतना सामान आ जाएगा कि दिल खुश हो जाएगा. आप चांदनी चौक के पीछे के रास्ते सदर बाजार पैदल निकल सकते हैं.

पीतमपुरा मार्केट

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके में स्थित पितमपुरा जाना माना इलाका है. पितमपुरा में  आपको अमीर से अमीर और मिडिल क्लास लोगे देखने को मिलेंगे. इस इलाके में हर त्योहार पर मार्केट लोगों से भरी होती है, जहां छठ पूजा से जुड़ा सामान, सजावट का सामान और गिफ्ट सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं.

लाजपत नगर मार्केट
दिल्ली के साउथ इलाके की यह सबसे फेमस मार्केट है. यहां आपको जूलरी, कपड़े, जूते, बैग, डेकोरेशन आइटम और पूजा का तरह-तरह का सामान खरीदने को मिलेगा. यहां त्योहारों पर स्पेशल छूट भी मिलती है. साथ ही यहां से रिश्तेदारों को देने के लिए अच्छा गिफ्ट भी खरीद सकते हैं. सबसे जरूरी बात अगर आप खरीदारी करते-करते थक गये हैं, तो यहां आपको तरह-तरह के चटपटी चीजें भी खाने को मिलेंगे, जिसमें बढ़िया क्वालिटी का फास्ट फूड भी शामिल है.

शालीमार बाग
एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर के पास शालीमार बाग है. यहां से आप कम दामों में फल खरीद सकते हैं. शालीमार बाग मार्केट दिल्ली के पश्चिमी इलाके में हैं, जहां आपको बांस की टोकरी, केले के पत्ते, गुड़ आदि आसानी से मिल जाएंगे और हां आजादपुर मंडी से सब्जी और फल लेना बिल्कुल भी मत भूलना.

अशोक विहार मार्केट

अशोक विहार और शालीमार मार्केट दोनों ही दिल्ली के पश्चिमी इलाके में हैं, लेकिन दोनों के बीच लंबा फासला है. अशोक विहार मार्केट एक स्टैंडर्ड मार्केट हैं, जो कोठियों और कॉलेज से घिरी हुई है. यहां भीड़ कम हैं और सामान भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, यहां आपकी जेब पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है. यहां से आपको छठ के लिए पूजा का सामान और गिफ्ट खरीदने को मिलेगा. 




 

