Morning Mantra: सुबह-सुबह उठकर करें इन मंत्रों का जाप, पूरे दिन रहेंगे पॉजिटव और खुश

Mantra for Morning: हर कोई चाहता है कि उसका पूरा दिन शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ बीते. लेकिन कभी-कभी सुबह की अच्छी शुरुआत न होने के कारण पूरा दिन ही खराब महसूस होने लगता है. इसका असर हमारे काम और मूड पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ हो जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है. खुशी और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मंत्रों का जाप करना माना जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ मंत्र बताएंगे जिनका जाप करने से आपका दिन मानसिक शांति और पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा. साथ ही इससे नेगेटिविटी दूर होगी और पूरे दिन आप खुश भी रहेंगे.

1. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्

आप रोज सुबह उठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने की आदत डालें. रोजाना ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है. साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायक होता है.

मन को शांत करने के लिए इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायक माना जाता है. इसका रोजाना जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसके जाप से जीवन की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं.

इस मंत्र का जाप करने से आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से भर जाएगा. हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभादायक माना गया है. शास्त्रों के अनुसार इसका जाप करने से मां लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है.

सुबह-सुबह उठकर गुनगुना पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इससे पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याओं में राहत मिलती है. साथ ही सुबह उठकर आप थोड़ी देर लाइट एक्सरसाइज भी जरूर करें, इससे बॉडी एक्टिव रहती है और पुरा दिन एनर्जी के साथ बीतता है.

सुबह उठकर फोन चलाने की आदत बहुत खराब होती है, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा सुबह उठकर तला-भुना खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परे दिन परेशान कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.