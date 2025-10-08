बच्चे को दही देने का सही समय क्या है? पीडियाट्रिशियन ने बताया एक दिन में कितना दही खिलाना चाहिए

When to start giving curd to baby: दही हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है. यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो अक्सर माता-पिता के मन में सवाल होता है कि बच्चे को दही कब से और कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए. या बच्चे को दही खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इस बारे में पीडियाट्रिशियन पारुल खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बहुत आसान तरीके से बताया है कि बच्चे को दही कब और कैसे देना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

बच्चों के सामने पापा को कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, एक्सपर्ट ने बताया आज ही कर लें सुधार

क्या कहती हैं पीडियाट्रिशियन?

डॉक्टर पारुल खन्ना के अनुसार, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तब से उसे सॉलिड फूड देना शुरू किया जा सकता है. इसी समय से आप बच्चे को दही भी दे सकते हैं. दही बच्चों के लिए एक पौष्टिक और हल्का आहार है, जो पचने में आसान होता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है.

हमेशा बच्चे को घर का बना शुद्ध दही ही खिलाएं. बाजार में मिलने वाले फ्लेवर योगर्ट या पैक्ड दही में प्रिजर्वेटिव्स और शुगर होते हैं, जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. घर पर दही बनाने के लिए फुल क्रीम या फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे को पर्याप्त फैट और एनर्जी मिल सके.

शुरुआत में बच्चे को सिर्फ 1 से 2 चम्मच दही ही खिलाएं. जब यह बच्चे के पेट में ठीक से पचने लगे, तब इसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं. दही में नमक, चीनी, शहद या गुड़ बिल्कुल न मिलाएं. अगर चाहें तो आप इसमें नरम फल जैसे केला या पपीता मिलाकर बच्चे को दे सकती हैं. इससे दही का स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी.

अक्सर लोग सोचते हैं कि दही खाने से खांसी-जुकाम हो जाता है, लेकिन डॉक्टर पारुल खन्ना के मुताबिक यह एक गलतफहमी है. दही में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. इसलिए, हल्के खांसी-जुकाम में भी बच्चे को दही दिया जा सकता है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप बच्चे को दही खिलाना शुरू कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.