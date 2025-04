डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं प्याज, कंट्रोल में रहेगी ब्लड शुगर, वैज्ञानिकों से जानें क्यों खाएं

Onion Benefits In Diabetes: प्याज इंडियन थाली का एक अहम हिस्सा शुरू से ही रहा है. कोई इसे सलाद के रूप में खाता है तो किसी घर की हर सब्जी में प्याज (Onion Good For Sugar Patient) होता है. रायते से लेकर बिरयानी तक हर डिश का स्वाद बढ़ाता है प्याज. क्या आप जानते हैं जिस प्याज (Onion Benefits for Skin And Hair) को आप इतने शौक से खाते हैं वो जायका भर नहीं है. वो एक दवा भी है. खासतौर से डायबिटीज के लिए. डायबिटीज (Diabetes Me Diet) के मरीजों के लिए भी प्याज एक ऐसी दवा के रूप में काम करता है जो उन्हें आसानी से, रोज घर में ही उपलब्ध होती है. हाल ही में ऐसी स्टडी हुई है जिसमें प्याज के अर्क यानी कि रस से जुड़े कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स पता चले हैं.

डायबिटीज को समझें (What Is Diabetes?)

समय के साथ साथ डायबिटीज सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. हर साल लाखों की तादाद में लोग इस मर्ज की वजह से या तो जान गंवाने पर मजबूर होते हैं या फिर दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. इस बीमारी के एक बार होने के बाद इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल हो जाता है.

डायबिटीज, जिसे बहुत से लोग मधुमेह के नाम से जानते हैं. इस रोग में खून में मौजूद ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. इसे एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जा सकता है. जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन बढ़ने की रफ्तार कम होने लगती है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है. डायबिटीज को कंट्रोल करने में प्याज भी कारगर हो सकती है. हाल ही में कुछ शोध में ये दावा किया गया है.

शोध में क्या पाया गया? (Research Based On Onion Benefits On Diabetes)

एक अध्ययन के अनुसार, प्याज का अर्क यानी कि रस ब्लड शुगर के स्तर को लगभग 50% तक कम करने में कारगर हो सकता है. ये दावा वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया था. शोध में प्याज को न केवल डायबिटीज के लिए फायदेमंद बताया गया बल्कि ये भी दावा किया गया कि इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है प्याज का अर्क



ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्याज का अर्क, जिसे Allium cepa भी कहा जाता है. उसे टाइप 2 डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन के साथ मिलाकर दिया गया. इसके सेवन के बाद पाया गया कि हाई ब्लड शुगर का स्तर काफी कम हो गया था. मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है.

प्याज के दूसरे स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Onion)

1. कैंसर का खतरा कम करता है

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के एक अध्ययन में ये पाया गया कि सालभर में लगभग 35 पाउंड यानी कि लगभग 16 किलोग्राम प्याज और अन्य एलियम सब्जियां खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा लगभग 80% तक कम हो सकता है.

2. हार्ट डिजीज से बचाव करता है

प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन नाम का फ्लेवोनोइड शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बैलेंस करता है.

3. हड्डियों को मजबूत बनाता है

प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हड्डियों को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी एजिंग प्रॉब्लम से भी बचाव कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.