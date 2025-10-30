विज्ञापन

क्या हम लौंग का तेल चेहरे पर लगा सकते हैं? Doctor Blossom Kochhar ने बताया Clove Oil से स्किन पर कैसा असर होता है

Can clove oil be applied to face: क्या चेहेर पर लौंग का तेल लगाया जा सकता है? इसे लेकर हमने फेमस स्किनकेयर एक्सपर्ट और ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से बात की. आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय-

Read Time: 3 mins
Share
क्या हम लौंग का तेल चेहरे पर लगा सकते हैं? Doctor Blossom Kochhar ने बताया Clove Oil से स्किन पर कैसा असर होता है
क्या लौंग का तेल चेहरे पर लगाया जा सकता है?

Is clove good for skin: लौंग और इसके तेल को बेहद फायदेमंद माना जाता है. लौंग में कई औषधीय गुण होते हैं, जो कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं. लेकिन क्या ये तेल आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है या क्या चेहेर पर लौंग का तेल लगाया जा सकता है? इसे लेकर हमने फेमस स्किनकेयर एक्सपर्ट और ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से बात की. NDTV के साथ हुई इस खास बातचीत के दौरान डॉक्टर कोचर ने बताया, जब बात स्किनकेयर, खासकर चेहरे की होती है, तो लौंग का तेल बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए.

चाय पत्ती, कॉफी या खीरा, किससे जल्दी साफ हो सकते हैं Dark Circles? स्किन की डॉक्टर से जान लें

लौंग के तेल की खासियत

डॉक्टर कोचर बताती हैं, लौंग के तेल में यूजेनॉल (Eugenol) नाम का प्राकृतिक तत्व होता है, जो इसे एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण देता है. यही वजह है कि इसका उपयोग दांत के दर्द, मसूड़ों की सूजन या हल्की चोटों में किया जाता है. इसके अलावा, अरोमाथेरेपी में इसका इस्तेमाल थकान दूर करने, ध्यान बढ़ाने और मूड बेहतर करने के लिए किया जाता है.

चेहरे पर लगाने से क्यों बचें?

स्किन एक्सपर्ट के अनुसार, लौंग का तेल चेहरे पर सीधे लगाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. यह बहुत तेज और रिएक्टिव तेल है, जो चेहरे की नाज़ुक त्वचा को जला या लाल कर सकता है. बिना मिलावट (undiluted) लगाए जाने पर यह जलन, खुजली या एलर्जी का कारण बन सकता है. अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव या एक्ने-प्रोन है, तो इससे हालत और बिगड़ सकती है.

सही इस्तेमाल का तरीका

अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमेशा इसे किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल तेल, बादाम तेल या जोजोबा तेल में मिलाकर ही लगाएं. लेकिन याद रखें इसे कभी भी चेहरे पर इस्तेमाल न करें. शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे पीठ, कंधे या पैरों पर हल्के मसाज के लिए यह फायदेमंद हो सकता है. यह मांसपेशियों के दर्द और तनाव को कम करने में मदद करता है. ऐसे में आप जरूरत के हिसाब से लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसे चेहरे पर लगाने से बचें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Clove Oil, Skin Care, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com