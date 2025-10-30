चाय पत्ती, कॉफी या खीरा, किससे जल्दी साफ हो सकते हैं Dark Circles? स्किन की डॉक्टर से जान लें

How to remove dark circles under eyes: डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे काले घेरे होना एक आम समस्या है. लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना, नींद की कमी, तनाव, या पोषण की कमी इसकी वजह बनते हैं. आंखों के नीचे ये घेरे चेहरे की चमक को कम करने लगते हैं, साथ ही इससे आप हमेशा थके-थके और कमजोर नजर आते हैं. ऐसे में फिर डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग-अलग घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इन नुस्खों में खीरे, टी बैग और कॉफी का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पॉपुलर है. लेकिन क्या वाकई खीरे, टी बैग या कॉफी से डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं? आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट से-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं-

खीरे में विटामिन K और ऐंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को कम विजिबल बनाते हैं और आंखों के नीचे की त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं. इससे त्वचा को राहत मिलती है और डार्क सर्कल्स धीरे-धीरे हल्के दिखने लगते हैं. यह तरीका पूरी तरह नेचुरल और सुरक्षित है.

इसके लिए खीरे के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें. फिर इन्हें आंखों पर 20-30 मिनट के लिए रखें. रोज इस नुस्खे को आजमाने से आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

टी बैग्स को लेकर स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, अगर आंखों के नीचे सूजन या पफीनेस की समस्या है, तो ठंडे टी बैग्स मददगार हो सकते हैं. टी बैग्स में मौजूद कैफीन और ऐंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने का काम करते हैं, जिससे सूजन कम होती है. हालांकि, ये डार्क सर्कल्स को हल्का करने में उतना असर नहीं दिखाते हैं.

वहीं, कॉफी में मौजूद कैफीन भी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और पफीनेस को कम करता है. लोग कॉफी पाउडर से पेस्ट बनाकर लगाते हैं या डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कैफीन वाली क्रीम लगाते हैं. लेकिन इसका असर मुख्य रूप से सूजन कम करने तक ही सीमित है. टी बैग्स की तरह ही कॉफी के इस्तेमाल से केवल पफीनेस कम हो सकती है. डार्क सर्कल्स कम करने में ये उतना बेहतर असर नहीं दिखाती है.

यानी अगर आपको डार्क सर्कल्स को कम करना है, तो खीरे का इस्तेमाल सबसे अच्छा विकल्प है. वहीं, अगर आंखों के नीचे सूजन या थकान है, तो टी बैग्स या कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके साथ ही, रोजाना 8–9 घंटे की नींद लें, पोषक भोजन खाएं, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें और तनाव कम करें. इन आसान उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ डार्क सर्कल्स से राहत पा सकते हैं, बल्कि आंखों की त्वचा को भी हेल्दी और फ्रेश रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.