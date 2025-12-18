विज्ञापन

घर पर केले का पौधा कैसे उगाया जाता है? जानें केले का पेड़ कितने महीने में फल देता है

How to Grow Bananas at Home: केले को उगाने के लिए न तो आपको ज्यादा जगह की जरूरत होती है और न ही ज्यादा देखभाल की, साथ ही केला एक ऐसा पौधा है जो तेजी से बढ़ता है, देखने में सुंदर लगता है और कुछ ही महीनों में फल भी देने लगता है.

Read Time: 3 mins
Share
घर पर केले का पौधा कैसे उगाया जाता है? जानें केले का पेड़ कितने महीने में फल देता है
केले का पेड़ कितने महीने में फल देता है

How to Grow Bananas at Home: केला एक ऐसा फल है, जो लगभग हर किसी को पसंद होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसे डेली डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसके पौधे को बड़ी ही आसानी से अपने घर पर भी उगा सकते हैं? केले को उगाने के लिए न तो आपको ज्यादा जगह की जरूरत होती है और न ही ज्यादा देखभाल की, साथ ही केला एक ऐसा पौधा है जो तेजी से बढ़ता है, देखने में सुंदर लगता है और कुछ ही महीनों में फल भी देने लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर पर केले का पौधा कैसे उगाया जाए, साथ ही जानेंगे केले का पेड़ कितने महीने में फल देता है. 

आलू के छिलके से खाद कैसे बनाएं? जानें पौधे की मिट्टी में आलू के छिलके डालने से क्या होता है

कैसे उगाएं केले का पेड़?

सही किस्म का चुनाव करें

घर पर उगाने के लिए ड्वार्फ किस्में सबसे अच्छी होती हैं. जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, राजापुरी या नेन्द्रन. ये पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं होते और गमले में आसानी से उग जाते हैं. इनकी देखभाल भी आसान होती है और फल अच्छे आते हैं.

धूप का पूरा ध्यान रखें

केले के पौधे को रोज कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप चाहिए. धूप से पत्ते बड़े और हरे रहते हैं और पौधा तेजी से बढ़ता है. अगर आप इसे बालकनी में उगा रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो.

अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करें

केले के लिए उपजाऊ और पानी निकास वाली मिट्टी जरूरी है. आप बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद, कम्पोस्ट और थोड़ी-सी रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं. इससे मिट्टी नरम रहेगी और जड़ों को बढ़ने में आसानी होगी.

नियमित पानी दें

केले के पौधे को पानी भी उतना ही जरूरी है, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. मिट्टी हमेशा थोड़ी नम रखें. गर्मियों में रोज पानी देना पड़ सकता है, जबकि सर्दियों में 2–3 दिन में एक बार काफी होता है.

खाद और पोषण दें

केला तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए इसे समय-समय पर खाद देना जरूरी है. हर 20-30 दिन में गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट या केले के छिलकों से बनी खाद डाल सकते हैं. इससे पत्ते मजबूत होंगे और फल अच्छे आएंगे.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप बड़ी आसानी से घर पर ही केले का पौधा उगा सकते हैं. 

केला कितने महीने में फल देता है?

आमतौर पर केला लगाने के 9 से 12 महीने में फल देना शुरू कर देता है. सही देखभाल होने पर इससे पहले भी फल आने लगते हैं. आप कच्चे केले को सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पकने पर भी इन्हें खा सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bananas, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com