आलू के छिलके से खाद कैसे बनाएं? जानें पौधे की मिट्टी में आलू के छिलके डालने से क्या होता है

Potato Peels: आलू का सेवन हम लगभग हर रोज ही करते हैं. सब्जी या अलग-अलग डिश बनाने के लिए हम आलू छीलते हैं और उसके छिलके कूड़े में डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छिलके भी आपके बड़े काम आ सकते हैं? इनकी मदद से आप अपने पौधों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं. इसके लिए यहां हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं आलू के छिलके से खाद कैसे बनाएं और पौधे की मिट्टी में आलू के छिलके डालने से क्या होता है.

आलू के छिलके क्यों फायदेमंद हैं?

आलू के छिलकों में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है. स्टार्च मिट्टी में मौजूद अच्छे सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स का भोजन बनता है. ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को हवा और पानी अच्छे से मिलता है.

इसके अलावा आलू के छिलकों में पोटैशियम अच्छी मात्रा में होता है. पोटैशियम पौधों में फूल और फल बनने में मदद करता है, फलों का स्वाद अच्छा करता है और पौधे को मजबूत बनाता है. साथ ही इनमें थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है, जो भी पौधों को सही से पोषण देता है.

आप अपने पौधों के लिए तीन अलग-अलग तरह से इन छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं.

छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर पौधों के पास मिट्टी में दबा दें. यह तरीका आसान है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है. पौधे की मिट्टी को बार-बार खोदने से जड़ों को नुकसान हो सकता है.

छिलकों को मिट्टी की सतह पर फैलाकर ऊपर से सूखी पत्तियां या घास डाल दें. इससे धीरे-धीरे खुद ही खाद बन जाएगा.

इस सब से अलग आप छिकलों से घोल तैयार कर सकते है. यह तरीका सबसे असरदार माना जाता है. इसके लिए-

आलू छीलने के बाद छिलकों को ट्रे में फैलाकर धूप या हवादार जगह पर अच्छी तरह सुखा लें.

सूख जाने पर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें.

1 किलो सूखे छिलकों के पाउडर में 10 लीटर पानी मिलाएं.

इस मिश्रण को 2-3 दिन तक ढककर रखें और रोज एक बार हिलाएं.

तैयार घोल को पौधों की जड़ों में डालें. एक पौधे के लिए लगभग 3 लीटर घोल काफी है.

यह घोल फूल आने के समय और फल बनने से पहले देना बहुत फायदेमंद होता है.

हरे या सड़े हुए आलू के छिलके इस्तेमाल न करें.

बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ न डालें.

इसे सामान्य खाद की तरह ही संतुलन में इस्तेमाल करें.

इस तरह आप आलू के छिलके फेंकने की बजाय खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी मिट्टी भी बेहतर होगी और पौधे भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे. यह एक आसान, सस्ता और प्राकृतिक तरीका है, जिससे बगीचे की पैदावार अच्छी हो सकती है.