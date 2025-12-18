Pair ki pindli mein dard kyon hota hai: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में पैरों की थकान और पिंडलियों में दर्द बहुत आम समस्या बन गई है. घंटों खड़े रहना, ज्यादा चलना, गलत फुटवियर पहनना या लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठना पिंडलियों पर सीधा असर डालता है. कई बार हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर नसों में खिंचाव, सूजन और असहज दर्द का कारण बन जाती है. ऐसे में पिंडली की मालिश एक आसान, सस्ता और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है. हल्के हाथों से की गई मालिश न सिर्फ मांसपेशियों को आराम देती है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में भी मदद करती है. खास बात यह है कि सही तरीके से दबाव देकर मालिश करने से विटामिन की कमी से होने वाले दर्द में भी राहत मिल सकती है.

पिंडली की मालिश करने के फायदे (Benefits of Calf Massage)

पिंडली की नियमित मालिश मसल्स में जमी थकान को बाहर निकालने में मदद करती है. इससे पैरों में हल्कापन महसूस होता है और अकड़न कम होती है. मालिश से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक आसानी से पहुंचते हैं. जो लोग दिनभर खड़े रहकर काम करते हैं, उनके लिए ये आदत बेहद फायदेमंद मानी जाती है. रात को सोने से पहले पिंडली की मालिश करने से नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है.

Photo Credit: iStock

पिंडली दबाने के क्या फायदे हैं (Benefits of Pressing Calf Muscles)

हल्के दबाव के साथ पिंडली दबाने से नसों पर जमी जकड़न धीरे-धीरे कम होती है. ये तरीका मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दर्द के सिग्नल को शांत करने में मदद करता है. कई लोगों को अचानक क्रैम्प्स की शिकायत रहती है, ऐसे में पिंडली दबाने से तुरंत राहत मिल सकती है. इससे पैरों में होने वाली झनझनाहट और भारीपन भी कम होता है.

कौन सी विटामिन की कमी से पिंडलियों में दर्द होता है (Vitamin Deficiency Causing Calf Pain)

पिंडलियों में बार-बार दर्द होने की एक बड़ी वजह विटामिन की कमी भी हो सकती है. खासतौर पर विटामिन डी, विटामिन बी12 और मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द महसूस होता है. अगर दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो सिर्फ मालिश ही नहीं, बल्कि डाइट पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है. हरी सब्जियां, दूध, दही और धूप में समय बिताना इसमें मददगार हो सकता है.

पैरों की नसों की मालिश के फायदे (Benefits of Leg Nerve Massage)

पैरों की नसों की मालिश पूरे शरीर को रिलैक्स करने का काम करती है. इससे तनाव कम होता है और पैरों में सुन्नपन की समस्या घटती है. नसों की मालिश से शरीर के कई प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, जो एनर्जी लेवल को बेहतर बना सकते हैं. नियमित मालिश से पैरों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है और चलने-फिरने में आसानी महसूस होती है.