अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल...न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कौन सी दाल को किस समय खाना चाहिए

What is the best time to eat dal: दाल हम भारतीय लोगों के खाने की थाली का अहम हिस्सा होती है. हम दिन में कम से कम एक बार तो दाल खा ही लेते हैं. लेकिन दाल भी कई तरह की होती हैं, ऐसे में क्या आप जानते हैं इन अलग-अलग दालों को खाने का सही समय क्या है? या किस दाल को किस समय खाने से आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? इसे लेकर मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने अलग-अलग दाल को खाने का सही समय बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

अरहर दाल

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अरहर दाल का. इसे तुअर दाल भी कहा जाता है. ये दाल अधिकतर लोगों को पसंद होती है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अरहर दाल को हमेशा 1 घंटे भिगोकर, हल्दी और हींग के साथ पकाना चाहिए. ऐसा करने से ये दाल आसानी से पच जाती है और गैस नहीं बनाती है. न्यूट्रिशनिस्ट अरहर की दाल को लंच के समय खाने की सलाह देते हैं.

यह वजन घटाने वालों, डायबिटीज और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. इसे रातभर भिगोकर स्प्राउट करना सबसे बेहतर है. वहीं, बात समय की करें, तो न्यूट्रिशनिस्ट साबुत मूंग दाल को लंच या डिनर में या स्प्राउट्स बनाकर सुबह खाने की सलाह देती हैं.

उड़द दाल ताकत, हड्डियों और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह भारी होती है. इसे हमेशा रातभर भिगोकर, फर्मेंट करके और अदरक-हींग के साथ पकाएं. खुशी छाबड़ा इसे भी लंच में खाने की सलाह देती हैं.

चना दाल फाइबर से भरपूर होती है और खासकर डायबिटीज में फायदेमंद मानी जाती है है. इसे 2–3 घंटे या रातभर भिगोकर लंच में खाएं. खुशी छाबड़ा कहती हैं, चना दाल को कभी भी बिना भिगोए न खाएं, साथ ही छोटे बच्चों को ये दाल ज्यादा न दें.

यह सबसे हल्की दाल है. बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, पीली मूंग दाल को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं. खासकर इसे बीमारी में खाने से जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है.

मसूर दाल आयरन से भरपूर होती है और महिलाओं के लिए खास फायदेमंद है. यह जल्दी पक जाती है. आप इसे लंच और डिनर दोनों में खा सकते हैं. हालांकि, न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देती हैं कि किडनी स्टोन वाले लोग मसूर दाल का नियमित सेवन न करें.

इस तरह आप सही समय पर खाकर दाल के अधिक फायदे पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.