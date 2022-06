Breakfast में इन फलों को खाने से दिन भर रहेंगे एनर्जेटिक और इम्यूनिटी भी होगी मजबूत, ये रहे उनके नाम

Fruits in Breakfast : संतरा गुर्दे की पथरी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से बचाव करता है.

खास बातें तरबूज खाने से बॉडी हाइड्रेट रहती है.

सेब हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है.

संतरा खाने से किडनी स्टोन का खतरा कम होता है.

Fruits in Breakfast : बहुत से लोगों का सवाल होता है कि उन्हें नाश्ते में फल खाना चाहिए या नहीं. क्या खाली पेट फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, जैसे तमाम प्रश्न उनके दिमाग में चलते रहते हैं. तो आपको बता दें कि ब्रेकफास्ट में फल खाना (Fruits in Breakfast ) सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है. इसलिए बेझिझक आप सुबह की शुरुआत फलों के साथ कर सकते हैं. यहां बताए गए 5 फलों को अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल करें ताकि आप दिनभर एनर्जेटिक (fruits for energy and immunity) महसूस करें.