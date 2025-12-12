2 रुपये की लिपस्टिक 5 का काजल और लिप ग्लॉस, दिल्ली के इस बाजार में सबसे सस्ता मिलता है मेकअप का सामान

Cheapest Cosmetic Market: महिलाओं की सुंदरता में मेकअप चार चांद लगता है. हालांकि, मेकअप का सामान बहुत महंगे से महंगा आता है, इसलिए अक्सर कई लड़कियां या महिलाएं मेकअप की चीजें नहीं खरीद पाती हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा बाजार पता चल जाए, जहां 2 रुपये की लिपस्टिक और 5 रुपये में काजल जैसे बेहद सस्ते मेकअप के सामान मिल जाएं, तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा न. अगर, आप दिल्ली में मेकअप का सामान खरीदे के लिए सबसे सस्ता बाजार देख रही हैं तो सदर बाजार से सस्ता कोई बाजार नहीं हो सकता. सदर बाजार थोक बाजारों में प्रसिद्ध है, जहां आपको किफायती कॉस्मेटिक्स मिलते हैं.

सदर बाजार

दिल्ली का सदर बाजार सबसे बड़ा थोक बाजार है, जहां मेकअप का सारा सामान, खासकर सस्ते और लोकल ब्रांड्स से लेकर हाई ब्रांड्स तक सब मिलते हैं. यहां बहुत कम कीमत मेकअप का सामान मिलता है. आपको यहां 2, 5 और 10 की रेंज से लेकर 100 रुपये तक रेंज में लिपस्टिक और काजल आसानी से मिल सकते हैं.

सदर बाजार में Blue Heaven, Swiss Beauty से लेकर बड़े ब्रांड्स का सामान भी आसानी से मिल जाता है. इन बाजारों में दुकानदार अक्सर दर्जन या बॉक्स के हिसाब से बेचते हैं, इसलिए ₹2 की लिपस्टिक एक पीस लेने पर शायद न मिले, लेकिन थोक में बहुत सस्ती पड़ती है. इसके अलावा आपको अलग-अलग रंगों और डिजाइन में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे लिक्विड लिपस्टिक, काजल पेंसिल आदि.

सदर बाजार मुख्य रूप से थोक बाजार है. यहां 1-2 पीस नहीं मिलते, बल्कि कई दर्जन या पूरे पैक के हिसाब से प्रोडक्ट्स मिलते हैं. यहां कुछ विक्रेताओं के पास ब्रांडेड उत्पादों की डुप्लीकेट या कॉपी भी हो सकती है, इसलिए सामान खरीदते समय क्वालिटी और प्रामाणिकता जरूर चेक करें. सीधे दुकान के मालिक से बात करने का प्रयास करें. यहां दलाल या बिचौलियों से बचना चाहिए.

बाजार आमतौर पर सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच खुलता है. वहीं, बाजार शाम 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच बंद हो जाता है. रविवार को बाजार की मुख्य दुकानें बंद रहती हैं. हालांकि, रविवार को कुछ पटरी बाजार या छोटी-मोटी दुकानें खुली रहती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.