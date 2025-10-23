विज्ञापन

बच्चों के लिए धीमा जहर साबित हो सकती है ये 1 चीज? अनदेखी पड़ सकती भारी, एक्सपर्ट से जानिए कारण और इसकी जगह पर बच्चे को क्या खिलाएं

Biscuits Side Effects: बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. रवि मलिक ने बताया कि ये मीठे और कुरकुरे बिस्कुट बच्चों के शरीर के लिए धीमा जहर साबित हो सकते हैं?

बच्चों के लिए धीमा जहर साबित हो सकती है ये 1 चीज? अनदेखी पड़ सकती भारी, एक्सपर्ट से जानिए कारण और इसकी जगह पर बच्चे को क्या खिलाएं
biscuits are slow poison for kids
Freepik

Why Are Biscuits Bad For Children: आजकल के समय में बच्चे से लेकर बड़े तक घर का खाना न पसंद करते हुए बाहर की चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, आजकल बच्चों के लिए बिस्कुट फेवरेट स्नैक बन चुका है. बच्चों को खाना मिले या नहीं लेकिन बिस्कुट जरूर चाहिए. हर समय खेलने के बाद भूख लगे तो बिस्कुट, स्कूल के टिफिन में कुछ चाहिए तो बिस्कुट, बाहर घूमने जाएं तो ढेर सारे बिस्कुट पूरे सफर का काम चला देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो बिस्कुट हर समय आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं वह उसके लिए धीमा जहर तक साबित हो सकता है.

रेडिक्स हेल्थकेयर के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. रवि मलिक ने बताया कि ये मीठे और कुरकुरे बिस्कुट बच्चों के शरीर के लिए धीमा जहर साबित हो सकते हैं? एक्सपर्ट के मुताबिक, आजकल फास्ट फूड का बाजार खूब फल-फूल रहा है. यह बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बन गया है. इसी तक बिस्कुट भी बच्चों की पहली पसंद है. जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं बच्चों के लिए बिस्कुट का सेवन कैसे हानिकारक हो सकता है.

डॉ. रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिस्कुट देखने में भले ही गिल्ट-फ्री लगें, लेकिन असल में ये शुगर से भरे होते हैं इनमें न तो कोई फाइबर होता है, न विटामिन, न मिनरल्स होते हैं. एक्सपर्ट ने बताया कि इनमें छुपे होते हैं रिफाइंड आटा, शुगर, अनहेल्दी फैट और हिडन सॉल्ट, जो बच्चों की सेहत पर सीधा असर डालते हैं यानी ये शरीर को पोषण देने के बजाय नुकसान ही पहुंचाते हैं.

छोटे बच्चों को क्या खिलाएं

डॉ. रवि मलिक के मुताबिक, 2 साल से छोटे बच्चों को चीनी बिल्कुल न दें. इसकी जगह पर नेचुरल मिठास यानी फलों का सेवन कराएं, जिससे बच्चे पोषण मिलेगा और सेहत को भी फायदा होगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

