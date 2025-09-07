चाय कब पिएं और कब नहीं? गलत टाइमिंग से हो सकता है नुकसान

Chai health benefits: बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, लेकिन खाली पेट चाय पीना पेट में एसिडिटी, गैस और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है. सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी या नारियल पानी लेना बेहतर विकल्प है.

खाने के तुरंत बाद न पिएं चाय (Avoid Tea After Meals – Tea and Digestion)

खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में आयरन और मिनरल्स का अवशोषण (Absorption) कम हो जाता है. इससे लंबे समय में एनीमिया और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कोशिश करें कि खाना खाने के 30–45 मिनट बाद ही चाय पिएं.

चाय पीने का सही समय (Best Time for Tea – Healthy Tea Timing)

चाय का सबसे अच्छा समय सुबह का नाश्ता करने के बाद या दोपहर में लगभग 3 से 5 बजे के बीच माना जाता है. इस समय चाय आपके मूड को फ्रेश करने, एनर्जी बढ़ाने और काम पर फोकस करने में मदद करती है.

लिमिट में चाय पिएं (Limit Tea Consumption – Tea and Health)

एक दिन में 2–3 कप से ज्यादा चाय पीना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. ज्यादा चाय से डिहाइड्रेशन, नींद की समस्या और पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है. ग्रीन टी या हर्बल टी हेल्दी ऑप्शन हो सकते हैं.

रात को चाय पीने से बचें (Avoid Tea at Night – Tea and Sleep Issues)

चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को एक्टिव कर देता है. अगर आप रात में चाय पीते हैं तो नींद आने में दिक्कत हो सकती है और नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

