ग्रीन टी या ब्लैक टी? जानिए कौन-सी चाय देती है दोगुना फायदा

Tea benefits: ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं. ग्रीन टी वेट लॉस और इम्युनिटी के लिए बेहतर है, जबकि ब्लैक टी हार्ट हेल्थ और एनर्जी के लिए. सही समय और मात्रा में इनका सेवन डबल फायदा दे सकता है.

ग्रीन टी या ब्लैक टी? जानिए कौन-सी चाय देती है दोगुना फायदा
Healthy benefit: सुबह की चाय में ग्रीन टी या ब्लैक टी? जानिए कौन-सी है बेहतर चॉइस

Green Tea vs Black Tea Benefits: चाय हमारे दिन की शुरुआत और थकान मिटाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रीन टी ज्यादा हेल्दी है या ब्लैक टी? दोनों ही चाय पत्तियों से बनती हैं, फर्क सिर्फ इनके प्रोसेसिंग में है. ग्रीन टी बिना ऑक्सीडाइज किए तैयार होती है, जबकि ब्लैक टी ज्यादा प्रोसेस होकर बनती है.

ग्रीन टी के फायदे (Green Tea Benefits)

ग्रीन टी में एंटीऑक्सिडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, खासकर कैटेचिन्स (Catechins) जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और वेट लॉस में मदद करते हैं. इसके अलावा यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने, दिमाग को एक्टिव रखने और इम्युनिटी को मजबूत बनाने में भी मददगार है.

ब्लैक टी के फायदे (Black Tea Benefits)

ब्लैक टी में थिओफ्लेविन्स (Theaflavins) और थिओरूबिजिन्स (Thearubigins) जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं. ब्लैक टी एनर्जी बूस्टर के रूप में भी काम करती है और थकान को दूर करती है.

किसे चुनें? (Green Tea vs Black Tea Which is Better)

अगर आप वेट लॉस, डायबिटीज कंट्रोल और इम्युनिटी के लिए चाय पीना चाहते हैं, तो ग्रीन टी बेस्ट ऑप्शन है. वहीं अगर आपको एनर्जी चाहिए, डाइजेशन अच्छा रखना है और हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है, तो ब्लैक टी आपके लिए बेहतर है. असल में दोनों ही टी हेल्दी हैं, बस जरूरत है आपके बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल के हिसाब से सही चुनाव करने की.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

