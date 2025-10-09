नारियल पानी पीने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? जानें किस समय पीने से मिलते हैं ज्यादा फायदे

What is the best time to drink coconut water: नारियल पानी को सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. खासकर ये बॉडी को हाइड्रेट रखने और एनर्जी देने में मदद करता है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम फायदों को पाने के लिए नारियल पानी पीने का सबसे अच्छा समय क्या है? या किस समय पीने पर नारियल पानी सबसे बेहतर असर दिखाता है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.

खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 पत्तों से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

सुबह खाली पीना चाहिए या नहीं?

सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना फायदेमंद हो सकता है. यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप दिन की शुरुआत नारियल पानी से करेंगे, तो आप दिनभर खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे. इसके साथ ही खाली आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो भी नजर आएगा.

वर्कआउट के बाद शरीर से पसीने के जरिए इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स कम हो जाते हैं. ऐसे में इस समय नारियल पानी पीना बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम थकान दूर करते हैं, शरीर को फिर से एनर्जाइज करते हैं और मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करता है.

इन सब से अलग अगर आपको उल्टी, दस्त या बुखार जैसी स्थिति में कमजोरी महसूस हो रही है, तो नारियल पानी पीना फायदेमंद होता है. ये शरीर में खोए हुए पानी और मिनरल्स की कमी पूरी करता है.

आमतौर पर दिन में 1 से 2 गिलास नारियल पानी पर्याप्त होता है. हालांकि, जिन लोगों को किडनी की समस्या है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही नारियल पानी पीना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.