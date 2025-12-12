विज्ञापन

सुबह खाली पेट कौन सा जूस सबसे अच्छा है? कमजोरी में कौन सा जूस पीना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए

Morning Juice: नेचुरोपैथी एक्सपर्ट आचार्य मनीष के मुताबिक, सुबह खाली पेट आंवला, चुकंदर, हल्दी, गिलोय, अदरक, लहसुन, सेब और नारियल पानी को मिक्स करके जूस बनाकर पी लिया जाए तो बीमारियां आसपास भी नहीं फटकेंगी.

सुबह खाली पेट कौन सा जूस सबसे अच्छा है?
  • आचार्य मनीष के अनुसार खाली पेट आंवला, चुकंदर, हल्दी, गिलोय, अदरक, लहसुन, सेब और नारियल का जूस पीना फायदेमंद है
  • यह जूस पाचन तंत्र को सुधारता है, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है
  • जूस में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं
Best Morning Juice: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी और एनर्जी की कमी महसूस होना आम बात हो गई है. इसका सबसे मुख्य कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान है. नींद की कमी के चलते शरीर सुस्त रहता है और कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है. ऐसे में दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है. आयुर्वेद और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट आचार्य मनीष के मुताबिक, सुबह खाली पेट आंवला, चुकंदर, हल्दी, गिलोय, अदरक, लहसुन, सेब और नारियल पानी को मिक्स करके जूस बनाकर पी लिया जाए तो बीमारियां आसपास भी नहीं फटकेंगी और शरीर रात 12 बजे तक भी एनर्जेटिक रहेगा.

सुबह खाली पेट कौन सा जूस सबसे अच्छा है?

आचार्य मनीष के मुताबिक, आंवला, चुकंदर, हल्दी, गिलोय, अदरक, लहसुन, सेब और नारियल पानी का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है. हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है. इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव होता है. यह जूस शरीर को एनर्जी देने का काम करता है. इससे कमजोरी दूर होगी. यह जूस विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है.

कैसे तैयार करें जूस
  • आंवला- 2 मध्यम आकार के आंवला
  • चुकंदर- आधा कप
  • हल्दी- 1 इंच हल्दी की गांठ
  • गिलोय- 2-3 इंच डंठल
  • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
  • लहसुन- 1-2 कलियां
  • सेब- 1 मध्यम आकार का
  • नारियल पानी- 1-2 कप

सभी फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें. आंवला और सेब के बीज निकाल दें. गिलोय की डंठल को छील लें. सभी को ब्लेंडर या जूसर में डालें. इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि एक चिकना मिश्रण न बन जाए. अगर, आपको साफ जूस चाहिए, तो इसे एक छलनी या मलमल के कपड़े से छान लें और पी लें. सुबह खाली पेट यह जूस पीने से सेहत को कई फायदे मिलेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

