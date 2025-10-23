लेजर हेयर रिमूवल करने की सही उम्र क्या है, क्या कम उम्र में कराने से दोबारा नहीं आते हैं बाल? डर्माटोलोजिस्ट से जान लें जवाब

Best laser hair removal age: आजकल लेजर हेयर रिमूवल बहुत पॉपुलर हो गया है. चेहरे, हाथ, पैरों या अंडरआर्म्स के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए लोग इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. ज्यादातर मामलों में लेजर हेयर रिमूवल परमानेंट होता है. यानी इसे कराने से दोबारा बाल नहीं आते हैं. हालांकि, सवाल यह है कि इसके लिए सही उम्र क्या है. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इसे कम उम्र में करवाना सेफ है? या क्या कम उम्र में लेजर कराने से बाल पूरी तरह साफ हो जाते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इन सवालों का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्माटोलोजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके पास एक 7 साल की बच्ची लेजर हेयर रिमूवल के लिए आई थी. बच्ची के माता-पिता का सवाल था कि क्या इतनी कम उम्र में यह ट्रीटमेंट करवाना ठीक है?

डॉक्टर सरीन के मुताबिक, लेजर हेयर रिमूवल की कोई फिक्स्ड उम्र नहीं होती है. यह ट्रीटमेंट स्किन परफॉर्मेंस या हार्मोन को प्रभावित नहीं करता है. मतलब यह कि लेजर से शरीर के हार्मोनल बदलावों पर कोई असर नहीं पड़ता है और यह भविष्य में किसी समस्या का कारण भी नहीं बनता है. लेकिन फिर भी, उन्होंने सलाह दी कि सबसे सही उम्र कम से कम 16 से 17 साल होनी चाहिए.

लड़कियों के लिए लेजर हेयर रिमूवल का सबसे अच्छा समय होता है पीरियड्स शुरू होने के 1 से 2 साल बाद. इस समय तक उनके हार्मोन्स स्टेबल हो जाते हैं और बालों का पैटर्न सेट हो जाता है. अगर इससे पहले लेजर कराया जाए, तो हार्मोनल बदलावों की वजह से बाद में बाल फिर से उग सकते हैं.

लड़कों के लिए तब करना बेहतर होता है जब उनका हेयर पैटर्न स्थिर हो जाए. मतलब चेहरे या शरीर पर बालों का ग्रोथ पैटर्न तय हो चुका हो. बहुत जल्दी कराने पर भविष्य में हार्मोनल एक्टिविटी के कारण नए बाल आ सकते हैं.

डॉक्टर सरीन कहती हैं, अगर क्वालिफाइड डर्माटोलोजिस्ट द्वारा किया जाए तो लेजर हेयर रिमूवल बिल्कुल सेफ है. आज के लेजर मशीन स्किन-फ्रेंडली हैं और सेंसिटिव स्किन पर भी अच्छे रिजल्ट देते हैं. बस यह जरूरी है कि ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर से पूरी जांच करवाई जाए और बाद की स्किन केयर सही तरीके से फॉलो की जाए.

यानी कम उम्र में लेजर हेयर रिमूवल कराना कोई खतरे की बात नहीं है लेकिन असरदार और लंबे समय तक रिजल्ट्स चाहिए तो इसे प्यूब्रिटी के बाद ही कराना बेहतर है.

