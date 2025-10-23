Benefits of Tea Without Sugar: रोजाना फीकी चाय पीने से मिलते हैं ये 5 फायदे, जानिए कैसे

Benefits of Tea Without Sugar: भारत में बहुत से लोगों के लिए चाय के बिना दिन की शुरुआत करना बिल्कुल असंभव है. लोगों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत का अहम हिस्सा है. ज्यादातर घरों में दूध वाली चाय पहली पसंद होती है. अक्सर लोग इसमें ज्यादा चीनी डाल देते हैं, जिससे चाय का स्वाद तो मीठा हो जाता है, लेकिन चीनी का असर सेहत के साथ-साथ स्किन पर भी पड़ता है. हालांकि, आजकल पर चीनी वाली चाय के नुकसान के चलते लोग इससे परहेज कर रहे हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, जिससे आपको अपनी सुबह की चाय छोड़नी भी नहीं होगी और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप रोजाना चाय पीते हैं तो उसे फीकी यानी बिना या बहुत कम चीनी वाली चाय के रूप में लें. फीकी चाय न सिर्फ स्वाद में हल्की होती है, बल्कि इसके कई ऐसे फायदे हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

चीनी का अधिक सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल हाई हो सकता है, जिससे लंबे समय तक ऐसा करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, फीकी चाय पीने से शरीर में शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा और इंसुलिन का संतुलन भी बना रहता है. एक्सपर्ट भी शुगर के मरीजों को बिना चीनी वाली चाय पीने की सलाह देते हैं.

जो लोग वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं और चीनी वाली चाय पीते हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए. वजन कम करने के लिए फीकी चाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. बिना चीनी की चाय में कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे शरीर में फैट जमा नहीं होता. इसके अलावा चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे फैट बर्निंग में मदद मिलती है.

कई रिसर्च के मुताबिक, चीनी का अधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का लेवल हाई कर सकता है, जो दिल के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं. वहीं, फीकी चाय पीने से इसका खतरा कम हो जाता है. चाय में फ्लेवोनॉयड्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और हार्ट को हेल्दी रखते हैं.

चाय में चीनी होने से दांतों में प्लाक और कैविटी बनने का खतरा रहता है और फीकी चाय पीने से इसका खतरा नहीं होता.

चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, जिससे स्किन ग्लो करने लगती है और झुर्रियां भी देर से आती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.