Acidity Relief Tips: गैस और पेट दर्द से हैं परेशान, गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं तुरंत मिल जाएगा छुटकारा, इन 3 तरीके से भी मिल सकती है राहत

Acidity Relief Tips: अगर, आप भी पाचन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई घरेलू उपाय की तलाश में हैं तो घर पर मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इस समस्या को आसानी से कम किया जा सकता है.

पेट की गैस से राहत पाने के उपाय
Acidity Relief Tips: आजकल खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. खासकर गैस, सीने में जलन और पेट फूलने की समस्या से लोग परेशान हैं. ऐसे में खानपान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, बदलता लाइफस्टाइल, खानपान, तनाव और अन्य कारणों से लोग पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. अगर, आप भी पाचन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई घरेलू उपाय की तलाश में हैं तो घर पर मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इस समस्या को आसानी से कम किया जा सकता है.

शहद और गर्म पानी

एक चम्मच शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से गैस और पेट फूलने की समस्या से राहत मिल सकती है. गर्म पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. शहद के सूजनरोधी गुण पेट की परत को आराम पहुंचाते हैं.

ठंडा दूध

ठंडा दूध ताजगी देता है और एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है, क्योंकि यह पेट के अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय कर देता है. दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन पेट के एसिड को कुछ हद तक बेअसर कर देते हैं. इससे पेट दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाता है. हालांकि, अगर लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोग दूध पीते हैं, तो यह समस्या बढ़ सकती है. हालांकि, आपको सर्दी, जुकाम या खांसी है, तो ठंडा दूध पीने से बचें, क्योंकि इससे कफ बढ़ सकता है.

केला

पेट में सूजन और गैस की समस्या होने पर केला खाना बहुत फायदेमंद हो सकता हैं. केले में प्राकृतिक एंटासिड गुण होते हैं, जो पेट में एसिड को संतुलित करने में मदद करते हैं.

नारियल पानी

नारियल पानी में प्राकृतिक क्षारीय गुण होते हैं, जो पेट में अतिरिक्त एसिड के उत्पादन को कम करने में मदद करते हैं. ये पेट की परत को आराम पहुंचाते हैं और सूजन को कम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

