हाथ से खाना खाने से क्या फायदा होता है?

Benefits of eating with hands: हाथ से खाना खाने से आपकी सेहत को कई तरह से फायदा हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इन फायदों के बारे में-

क्यों दी जाती है हाथ से खाने की सलाह?

Benefits of eating with hands: भारतीय संस्कृति में हाथ से खाना खाने की परंपरा बहुत पुरानी है. आपने अक्सर दादी-नानी को हाथ से खाना खाते देखे होगा और आपको भी ऐसा करने की सलाह देते हुए सुना होगा. ऐसे में आपको बता दें कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है. हाथ से खाना खाने से आपकी सेहत को भी कई तरह से फायदा हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इन फायदों के बारे में- 

इसे लेकर डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डाइटिशियन बताती हैं-

डाइजेशन होता है बेहतर 

शिल्पा अरोड़ा के मुताबिक, जब आप उंगलियों से खाना छूते हैं, तो शरीर को खाने के लिए पहले से तैयार होने का संकेत मिलता है. आपकी उंगलियों में मौजूद नर्व एंडिंग्स सीधे आपके गट (आंतों) से जुड़ी होती हैं. इससे पाचन एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और खाना आसानी से पचता है. यही कारण है कि जिन लोगों को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या अपच की समस्या होती है, उन्हें हाथ से खाना खाने की सलाह दी जाती है.

खाना खाने की स्पीड कंट्रोल होती है

हाथ से खाने पर आप धीरे-धीरे खाते हैं और हर निवाले को अच्छे से चबाते हैं. इससे खाना सही से पचता है और शरीर को पोषण मिलता है. चम्मच या कांटे से खाने पर हम जल्दी-जल्दी खा लेते हैं, जिससे पाचन गड़बड़ा सकता है.

दिमाग और खाने का कनेक्शन मजबूत होता है

डाइटिशियन कहती हैं, हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि डाइजेशन मुंह से शुरू होता है. जब आप उंगलियों से खाना उठाते हैं, तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, जो पाचन में मदद करता है. हाथ से खाने से आप भोजन के साथ ज्यादा कनेक्टेड और अवेयर रहते हैं.

गट माइक्रोबायोम और इम्युनिटी के लिए अच्छा

जब गट हेल्दी होता है तो दिमाग भी हेल्दी रहता है. हाथ से खाना खाने से पाचन सुधरता है और गट माइक्रोबायोम बेहतर होता है. इससे इम्युनिटी बढ़ती है, नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस कम होता है.

माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा देता है

इन सब से अलग डाइटिशियन बताती हैं, आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, जिससे मन और शरीर भोजन का सही लाभ नहीं ले पाते. हाथ से खाना खाने से आप भोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा मिलता है. 

इस बात का रखें ध्यान

शिल्पा अरोड़ा कहती हैं, हाथ से खाना खाने के फायदे तभी मिलेंगे जब आप खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं. गंदे हाथ से खाना खाने पर बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में खाने से पहले हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह धोकर साफ करें. साथ ही अपने नाखून भी छोटे और साफ रखें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

