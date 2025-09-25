Kitchen Tips: कितने टाइम में बदल देना चाहिए प्रेशर कुकर?

Kitchen Tips: रसोई में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग रोज ही किया जाता है. दाल, चावल से लेकर सब्जियां तक, कुकर में सभी चीजें जल्दी और ज्यादा आसानी से बन जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रेशर कुकर को आपको कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए या कितने दिनों में कुकर बदलना जरूरी है? बता दें कि पुराना प्रेशर कुकर आपकी हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं एक कुकर को कब तक इस्तेमास करना सेफ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया, समय रहते प्रेशर कुकर न बदलने पर यह धीरे-धीरे जहर जैसा असर कर सकता है.

डॉक्टर बताते हैं, जब कुकर बहुत पुराना हो जाता है, तो उसकी धातु से लेड (Lead) जैसे जहरीले तत्व खाने में मिल सकते हैं. ये मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन लगातार शरीर में जमा होती जाती है. लेड शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि यह खून, हड्डियों और दिमाग में जमा होकर गंभीर नुकसान करता है.

शरीर जल्दी थकने लगता है.

नसें कमजोर हो जाती हैं.

याददाश्त और मूड पर असर पड़ता है.

बच्चों में दिमाग की ग्रोथ धीमी हो सकती है और IQ भी कम हो सकता है.

यानी धीरे-धीरे आपका कुकर आपको और आपके परिवार को बीमार बना सकता है.

डॉ. वोरा के अनुसार, अगर कुकर 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया हो,

अंदर खरोंच या काले धब्बे नजर आने लगें,

ढक्कन या सीटी ढीली हो गई हो या

खाने में हल्की मेटैलिक गंध या स्वाद आने लगे को तुरंत अपना कुकर बदल लें.

ये सभी संकेत बताते हैं कि अब कुकर सुरक्षित नहीं है.

हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्टील या एल्यूमिनियम कुकर खरीदें.

नॉन-स्टिक या अंदर से खराब हो चुके कुकर का इस्तेमाल न करें.

साथ ही हर 2-3 साल में गैसकेट और सीटी जरूर चेक करें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

